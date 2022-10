ATP 250 Napoli: Il programma completo di Giovedì 20 Ottobre 2022. Doppio turno per alcuni giocatori con l’incognita umidità

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo all’ATP 250 di Napoli per la rivincita con Roberto Carballes Baena. Lo spagnolo aveva eliminato all’esordio il tennista romano all’esordio nel torneo di Firenze, ma nel primo match nel capoluogo campano il classe 1996 vuole prendersi la rivincita e conquistare l’accesso ai quarti di finale. I betting analyst favoriscono nettamente in quota Berrettini, il cui successo si gioca a 1,21, mentre il bis di Carballes Baena vale 4,10 la posta. L’italiano è avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,31 contro il 3,15 del suo avversario. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore di Berrettini, offerto a 1,59, seguito dall’1-2 a 3,35.

Arena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Marton Fucsovics vs [Q] Zhizhen Zhang

2. Hugo Grenier vs Fabio Fognini

3. Roberto Carballes Baena vs [2/WC] Matteo Berrettini

4. Mackenzie McDonald OR [Q] Francesco Passaro vs [3] Roberto Bautista Agut

5. [4] Lorenzo Musetti vs Laslo Djere OR [Q] Borna Gojo

6. [1] Pablo Carreno Busta vs Hugo Grenier OR Fabio Fognini

Campo D’Avalos – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro

2. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo

3. Pedro Cachin vs Taro Daniel

4. [6] Sebastian Baez vs Marton Fucsovics OR [Q] Zhizhen Zhang

5. Daniel Elahi Galan vs Nuno Borges

6. Corentin Moutet vs [5] Miomir Kecmanovic

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena (non prima ore: 16:30)