Da Napoli: La conferenza stampa di Matteo Berrettini. “Credo ancora alle Finals”(Video)

Matteo Berrettini sulla terrazza del Tennis Club Napoli per la conferenza stampa.

“Abbiamo provato il D’Avalos sembra buono, stabile e non troppo veloce come mi aspettavo. Ci hanno detto di giocare il più possibile vicino al campo ma è una cosa che tendo a fare comunque perché correre non mi piace poi tanto (sorride). Da subito mi sono sentito coinvolto dall’entusiasmo della gente che ovviamente mi fa molto piacere. Lorenzo è un grande tennista pur essendo ancora giovanissimo. Fa strano pensare che fino a qualche tempo fa il ‘giovane’ ero io: ora lo sono lui e Jannik”.

“Finchè non sono matematicamente fuori io alla qualificazione alle Finals ci credo. Certo, se ci riuscissi sarebbe un gran risultato considerato l’anno complicato che ho vissuto. Quindi voglio far bene qui, dove non ho mai giocato neanche da ragazzino, ma anche a Vienna e a Parigi-Bercy dove non ci sono mai riuscito. E in ogni modo anche chiudere a ridosso della top ten sarebbe un risultato importante”.

“Il fratello di mio padre con la moglie ed il mio cuginetto vivono qui. Ci sono stato tante volte ed è una città facile da amare. E sono curioso di vedere come sarà giocarci”. Non guardo troppo avanti nel tabellone: il primo match è già tosto”.