Da Napoli: Il resoconto di giornata. Domani aperto anche il campo D’Avalos

Si sono conclusi i primi match di primo turno della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Ad aprire la giornata Taro Daniel (n.95 Atp) e Pedro Martinez (n.59 Atp): il giapponese si è imposto in due set sullo spagnolo con un doppio 6-3.

A seguire è stata poi la volta di Adrian Mannarino (n. 42 Atp) e Pedro Cachin (n.57 Atp). Dopo aver conquistato il parziale d’inizio, l’argentino ha poi momentaneamente ceduto il passo al francese che si è portato in parità. Quindi Cachin è stato bravo a riprendere le redini del gioco e a chiudere 6-1 3-6 6-4. Il suo prossimo avversario sarà Daniel. Sono bastati invece due set a Daniel Galan (n. 72 Atp) per archiviare la pratica Zapata Miralles (n. 75 Atp). Il colombiano ha avuto ragione del suo avversario con un doppio 6-4 e al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges (n. 94 Atp), che si è sbarazzato della testa di serie numero sette Albert Ramos Vinolas (n. Atp) con il punteggio di 7-5 7-6(5). Il Next Gen Flavio Cobolli (n. 167 Atp), primo italiano a scendere in campo alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, non è riuscito ad arginare Miomir Kecmanovic (n. 30 Atp), quinta testa di serie. Il giocatore serbo infatti ha impiegato poco meno di un’ora per chiudere 6-1 6-2. Il serbo affronterà uno dei due protagonisti della partita tra Luca Nardi (n.130) e Corentin Moutet (n.65 Atp), sospesa sul 2-2 del primo set per il campo scivoloso a causa dell’umidità.

Domani si riprende alle ore 10 e oltre che sull’Arena alla Rotonda Diaz, si giocherà sul Campo Centrale D’Avalos.

Di seguito i risultati della prima giornata di main draw:

T. Daniel (JPN) b. P. Martinez (ESP) 6-3 6-3

P. Cachin (ARG) B. [8] A. Mannarino (FRA) 6-1 3-6 6-4

D. Galan (COL) B. B. Zapata Miralles (ESP) 7-5 7-6(5).

N. Borges (POR) b [7] A. Ramos-Vinolas (ESP)

[5] M. Kecmanovic (SRB) b. [WC] F. Cobolli (ITA)

[WC] L. Nardi (ITA) vs C. Moutet (FRA) 2-2 (sospeso)

1. Roberto Carballes Baenavs [Q] Nicolas Jarry2. [6] Sebastian Baezvs Lorenzo Sonego3. [WC] Luca Nardivs Corentin Moutet4. Marton Fucsovicsvs [Q] Zhizhen Zhang5. Hugo Greniervs Fabio Fognini

Campo D’Avalos – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo

2. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Francisco Cabral / Jamie Murray

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles

3. Daniel Elahi Galan / Albert Ramos-Vinolas vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori (non prima ore: 16:00)

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena vs [WC] Stefano Napolitano / Andrea Pellegrino