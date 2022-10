Sinner scia con Lindsay Vonn

“Ricevere Lindsey e sciare insieme a lei nel mio paese è stata un’esperienza bellissima che ricorderò per sempre. E’ difficile descrivere quanto sia speciale per me passare la giornata con lei e sciare insieme a una delle campionesse più grandi nella storia dello sport”. Con questo semplice messaggio e tre belle foto, Jannik Sinner esprime tutta la sua gioia per aver condiviso la sua grande passione per lo sci insieme a una delle leggende della disciplina, la statunitense Vonn.

