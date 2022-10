Parte malissimo il torneo ATP 250 di Napoli. Campi al momento impraticabili. Le qualificazioni in un altro circolo! Il comunicato ufficiale. Si parte domani a Pozzuoli

Il torneo ATP 250 di Napoli inizia come peggio era difficile immaginare. La condizione dei campi in cemento montati a Mergellina ha reso impossibile l’inizio delle partite di qualificazione, previsto per questa mattina alle ore 11:00.

Sui profili social del torneo poche righe: “A causa della forte indata di maltempo dei giorni scorsi, per permettere al campo di essere nelle migliori condizioni possibili, l’inizio del match sulla Tennis Arena delle ore 11 è posticipato! Seguiranno aggiornamenti”.

La pioggia ininterrotta di giovedì aveva creato degli avvallamenti e in alcuni punti era andata via la pittura. Un problema che potrebbe essere stato aggravato dal fatto che sotto al cemento è stata montata una pedana in legno per evitare danni ai campi in terra battuta del circolo.

Aggiornamento: “Le qualificazioni si dovrebbero giocare in un altro circolo perchè i campi al momento non consentono di poter giocare.”

Comunicato ufficiale del Tennis Club Napoli.

“Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi.

Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli.

Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale.

I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale.

Ci scusiamo per il disagio.”