Race to Milan: La prima volta tra i Grandi avvicina Nardi alle Next Gen

Quella appena trascorsa è stata la settimana di Luca Nardi. Il dicianovenne di Pesaro ha infatti compiuto un altro passo in avanti in questa stagione, che si è ormai delineata come quella della sua maturità tennistica, centrando la prima vittoria nel tabellone principale di un torneo ATP. Nardi ci è riuscito sul veloce indoor dell’“Astana Open“, battendo in due set il russo Alexander Shevchenko dopo aver centrato l‘ingresso nel main draw a spese del belga ex numero sette del mondo David Goffin.

Questo risultato vale al classe 2003 marchigiano anche un passo in avanti fino all’undicesima posizione della Pepperstone ATP Live Race To Milan, che designa i migliori otto Under 21 del mondo qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano (8-12 novembre all’Allianz Cloud). Nardi si trova adesso a soli cinque punti dal decimo gradino del ranking, su cui siede lo svizzero Dominic Stricker, ovvero l’ultimo posto virtualmente disponibile per le Finals dal momento che lo spagnolo leader della classifica Carlos Alcaraz è già matematicamente qualificato per le Nitto ATP Finals di Torino e che l’azzurro Jannik Sinner (numero 2 del ranking Next Gen) è ancora in corsa per fare altrettanto.

Oltre a Sinner, Nardi e a Lorenzo Musetti, che sette giorni fa ha reso ufficiale il proprio ritorno all’Allianz Cloud, sono cinque gli altri giovani italiani tra i primi 20 della Race to Milan. Francesco Passaro (numero 9), Giulio Zeppieri (numero 16), Flavio Cobolli (numero 17) e Francesco Maestrelli (numero 19) si ritroveranno insieme questa settimana all'”UniCredit Firenze Open”, l’ATP 250 che vede la presenza anche del Next Gen statunitense Brandon Nakashima (numero 6). Completa la giovane truppa tricolore Matteo Arnaldi, che sarà invece impegnato nel Challenger di Saint-Tropez.

PEPPERSTONE RACE TO MILAN (10-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) – 6.460 punti

2. Jannik Sinner (21, ITA) – 2.310

3. Lorenzo Musetti (20, ITA) – 1.356

4. Holger Rune (19, DEN) – 1.338

5. Jack Draper (20, GBR) – 925

6. Brandon Nakashima (21, USA) – 887

7. Jiri Lehecka (20, CZE) – 610

8. Chun-Hsin Tseng (21, TPE) – 490

9. Francesco Passaro (21, ITA) – 441

10. Dominic Stricker (20, SUI) – 390

11. Luca Nardi (19, ITA) – 385

12. Filip Misolic (21, AUT) – 370

13. Timofey Skatov (21, KAZ) – 343

14. Matteo Arnaldi (21, ITA) – 343

15. Ben Shelton (19, USA) – 330

16. Giulio Zeppieri (20, ITA) – 328

17. Flavio Cobolli (20, ITA) – 311

18. Emilio Nava (20, USA) – 292

19. Francesco Maestrelli (19, ITA) – 279

20. Juan Manuel Cerundolo (20, ARG) 260