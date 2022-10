Challenger Fairdield: Il Tabellone Principale e di Quali. Giovanni Oradini entra come alternates

Challenger Fairfield – Tabellone Principale – hard

(1) Kudla, Denis vs Pervolarakis, Michail

(SE) Svajda, Zachary vs Qualifier

Fanselow, Sebastian vs Qualifier

(Alt) Oradini, Giovanni vs (6) Escobedo, Ernesto

(4) Shelton, Ben vs (WC) Mayo, Aidan

Diallo, Gabriel vs Riedi, Leandro

Qualifier vs Qualifier

Quiroz, Roberto vs (5) Couacaud, Enzo

(7) Shang, Juncheng vs Broom, Charles

Vacherot, Valentin vs (WC) Fearnley, Jacob

Mejia, Nicolas vs Qualifier

Jubb, Paul vs (3) Mmoh, Michael

(8) Krueger, Mitchell vs Galarneau, Alexis

Zhu, Evan vs Lock, Benjamin

Nanda, Govind vs (WC) Langmo, Christian

Qualifier vs (2) Kozlov, Stefan

(1) Leshem, Edanvs (PR) Kypson, Patrick(WC) Blumberg, Williamvs (11) Ayeni, Alafia

(2) Jaziri, Malek vs (WC) Farren, Connor

(Alt) Cozbinov, Alexandr vs (7) Kirchheimer, Strong

(3) Sandgren, Tennys vs (Alt) Glinka, Daniil

(WC) Michelsen, Alex vs (10) Ponwith, Nathan

(4) Kumar, Omni vs Holmgren, August

(PR) Carr, Simon vs (8) Damm, Martin

(5) Brymer, Gage vs (Alt) Smith, Roy

Markes, Colin vs (12) Perez, Alfredo

(6) Clark, Ezekiel vs (WC) Kikuchi, Yuta

(Alt) Riffice, Sam vs (9) Pinnington Jones, Jack