Challenger Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri al via nel Md

Challenger Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs (WC) Almeida, Gustavo

(Alt) Torres, Juan Bautista vs Qualifier

Qualifier vs Giannessi, Alessandro

Tirante, Thiago Agustin vs (7) Cerundolo, Juan Manuel

(3) Cecchinato, Marco vs (Alt) Villanueva, Gonzalo

Qualifier vs (WC) Fonseca, Joao

Comesana, Francisco vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs (5) Meligeni Alves, Felipe

(6) Muller, Alexandre vs Rodriguez Taverna, Santiago

Qualifier vs Dutra da Silva, Daniel

Olivo, Renzo vs Elias, Gastao

Darderi, Luciano vs (4) Ugo Carabelli, Camilo

(8) Hanfmann, Yannick vs (WC) Reis Da Silva, Joao Lucas

Popko, Dmitry vs (SE) Choinski, Jan

Qualifier vs (Alt) Olivieri, Genaro Alberto

Collarini, Andrea vs (2) Varillas, Juan Pablo

(1) Navone, Marianovs (WC) Tosetto, Rafael(Alt) Martinez, Mirkovs (7) Zukas, Matias

(2) Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Bogo, Enrique

Nagal, Sumit vs (9) Leite, Wilson

(3) Paz, Juan Pablo vs (Alt) Drzewiecki, Karol

Ribeiro, Eduardo vs (11) Vidal Azorin, Jose Fco.

(4) Pereira, Jose vs (Alt) Paul, Jakub

(Alt) Zanellato, Nicolas vs (12/Alt) Cuenin, Sean

(5) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (Alt) Matuszewski, Piotr

(Alt) Zormann, Marcelo vs (10) Rincon, Daniel

(6) Alves, Mateus vs (WC) Roveri Sidney, Gabriel

(WC) De Lima, Matheus Amorim vs (8) Bertola, Remy

Quadra Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Jose Pereira vs [Alt] Jakub Paul

2. Sumit Nagal vs [9] Wilson Leite

3. [2] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Enrique Bogo

4. [WC] Matheus Amorim De Lima vs [8] Remy Bertola

Quadra 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Mirko Martinez vs [7] Matias Zukas

2. [3] Juan Pablo Paz vs [Alt] Karol Drzewiecki

3. [1] Mariano Navone vs [WC] Rafael Tosetto

4. [5] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Piotr Matuszewski

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Nicolas Zanellato vs [12/Alt] Sean Cuenin

2. Eduardo Ribeiro vs [11] Jose Fco. Vidal Azorin

3. [Alt] Marcelo Zormann vs [10] Daniel Rincon

4. [6] Mateus Alves vs [WC] Gabriel Roveri Sidney