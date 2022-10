Djokovic rivela cosa dovrà accadere per tornare agli Australian Open

Con il passare del tempo, i segnali che Novak Djokovic riceve riguardo agli Australian Open lo fanno sperare. Tuttavia, non c’è ancora nulla di confermato, anche se ormai è possibile entrare in Australia senza essere vaccinati contro il Covid-19.

Ora, il problema del serbo è che la pena di tre anni di divieto di ingresso in territorio australiano – dovuta all’espulsione – venga annullata. “Sto ancora aspettando notizie sulla revoca della sanzione di tre anni che mi hanno imposto all’inizio dell’anno. Quando la ritireranno, sarà necessario richiedere un visto. Si tratta di un processo in due fasi. Spero che questo accada perché voglio giocare in Australia. Ma qualsiasi cosa accada, prenderò una decisione solo nei prossimi mesi”, ha rivelato.

Con il cambio di governo in Australia, tutto lascia pensare che Djokovic possa viaggiare, anche senza essere vaccinato.