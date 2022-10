Berrettini posa per Esquire Spagna

“Matteo Berrettini, icona di stile”. Così si intitola un servizio fotografico pubblicato sulla versione spagnola del magazine Esquire. Il romano posa con alcuni capi di abbigliamento del noto brand tedesco del quale è testimonial, sia in campo che fuori.

“Amo il marchio. Contano su di me durante tutto il processo di progettazione . Per me la priorità è alle prestazioni dei capi e alla qualità dei tessuti. Anche gli occhiali sono fantastici”, afferma Matteo, che rilascia altre brevi dichiarazioni.

“Sono cresciuto in un tennis club. I miei nonni e la maggior parte della mia famiglia hanno giocato per tutta la vita. I miei genitori sono ancora membri del club. Io stesso mi alleno con mio fratello, quindi il tennis è qualcosa di implicito nel nostro DNA. Inoltre, siamo tutti molto competitivi”.

“La nostra routine è dura. Abbiamo poco tempo per riposarci, anche se d’altronde più giochi, più chance hai di diventare un tennista migliore. Il mio segreto è godermi ogni parte di questa vita. La parte più difficile è viaggiare, Australia, America, Africa… ogni paese ha condizioni diverse e devi adattarti. Ci sono momenti difficili, di grande tensione, ed è difficile da gestire, ma per me alla fine della giornata la cosa più importante è provarci, sentirmi orgoglioso di me stesso e sapere di essere dove ho sempre sognato di essere”.