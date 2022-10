Il coach di Moutet racconta la sua versione dello scontro con Andreev a Orleans (con video del riscaldamento)

Lo scontro fisico tra Corentin Moutet e Adrian Andreev al termine del loro match al Challenger di Orleans continua a far discutere, soprattutto in Francia. Il transalpino è “noto” per essere un ragazzo piuttosto suscettibile, pronto alla rissa verbale, ma finora non gli era mai capitato di venire alle mani con un rivale in campo. Il quotidiano L’Equipe ha parlato con Laurent Raymond, che ha dato la propria versione di quel che è accaduto pochi giorni fa. Ecco un estratto delle sue parole.

“Non c’è stato niente di diverso o strano da parte di Corentin prima della partita. L’unica cosa che posso rilevare è che i due si erano incontrati qualche giorno fa al Genoa Challenger, fu una sconfitta per Moutet (un match piuttosto tirato, terminato 6-3 6-7 (6) 4-6, ndr) e questo ha portato probabilmente a creare un contesto particolare. Non è successo niente di grave a Genova che io sappia, fino alla stretta di mano finale, quando Andreev ha preso in giro Corentin dicendo qualcosa tipo: “Ti ho battuto, sono il migliore”. Ma niente di più”.

Il match di Orleans si è infiammato già nei palleggi di riscaldamento: infatti Moutet ha iniziato parlare in modo diretto ad Andreev quando è sceso a rete per provale le volée, ma il coach, pur confermando questo, non ha rivelato cosa abbia detto di preciso: “È qualcosa che fa di tanto in tanto. Entra in campo bello carico, anche questo fa parte del suo modo di essere, è parte dell’intimidazione. Forse è stata una conseguenza di quello che è successo a Genova, ma non ne sono certo” afferma Raymond, che continua con altri dettagli.

Questo è stato probabilmente il momento chiave, il coach è stato un po’ vago ma il video del loro riscaldamento mostra che qualcosa, già in quel momento, si era guastato…

regardez comment moutet allume andreev dès l’échauffement, pas étonnant qu’il soit énervé pic.twitter.com/9mbVXCzarF — stella (@stellacln1) September 30, 2022

“Corentin è stato molto espressivo, come sempre, parla tanto in campo. Ha parlato con l’arbitro quando non ha sentito un let, ma onestamente, niente oltre il suo solito. Poi dopo il match point, è stato Andreev a sferrare il primo colpo di spalla. Corentin mi ha detto che gli aveva detto: “Vaffanculo” due volte durante l’incontro, forte e chiaro. C’è stato lo scontro a rete, come tutti hanno visto, ma da lì non è successo altro. Il giudice di sedia li ha separati. Volevano vedersi dopo la partita, ma non gli è stato permesso di avvicinarsi”.

I due giocatori sono ancora in attesa di conoscere eventuali conseguenze e sanzioni per l’incidente: “Bisogna attendere la segnalazione dell’arbitro all’ATP, che interrogherà i testimoni, a cominciare dall’arbitro. Penso che stiano attendendo del tempo per dare il verdetto a freddo”.

È singolare che debba passare del tempo per delle eventuali sanzioni, visto che i fatti sono assai chiari, e tutti i protagonisti erano lì in campo. Ad ogni molto, senza voler dare la colpa a uno dei due protagonisti, è chiaro che Moutet sia un giocatore che spesso finire oltre il limite per la propria verbosità e teatralità in campo. Non è stato chiarito se dopo il match di Genova ci siano stati altri contatti, provocazioni o parole forti nel dietro le quinte. Vedremo che deciderà l’ATP, resta una brutta pagina di sport.