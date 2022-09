Jannik Sinner dopo l’approda ai quarti nel torneo di Sofia: “Ora non ci sto pensando molto alle Finals, faccio del mio meglio match dopo match e poi vediamo a fine anno quale è la situazione” (con il video della partita di oggi)

Jannik Sinner : “Penso che oggi sia stata una partita difficile, ma ho servito molto bene soprattutto nei momenti importanti. Grazie anche al calore del pubblico. Per me qui è un posto speciale, vediamo cosa succede domani. Ora non ci sto pensando molto alle Finals, faccio del mio meglio match dopo match e poi vediamo a fine anno quale è la situazione. Ogni partita è difficile e occorre trovare le soluzioni giuste anche nelle situazioni complicat. Qui a Sofia ho vinto il mio primo titolo ATP, è un posto speciale per me. E poi il pubblico è molto caldo”.

“Quando sono arrivato qui ho fatto un po’ di fatica ad adattarmi alle condizioni non mi ricordavo fossero così gli anni passati. Le palle volavano abbastanza infatti ho cambiato qualcosina anche sulla tensione delle corde. Ma non è strano tutto sommato, quando si giocano tanti tornei non ci si ricorda sempre tutto. C’ è un po’ di differenza tra il centrale ed i campi di allenamento, però alla fine siamo tutti nelle stesse condizioni e mi sento abbastanza bene su questo campo”.

“Dal punto di vista della preparazione fisica, abbiamo visto delle cose che possiamo far meglio, ma ci vuole un po’ di tempo per aggiustare le cose, quando ci sono nuove persone che entrano nel team. Darren Cahill è molto professionale perché ha tanta esperienza, e soprattutto ciò che è veramente importante è che ora il team si conosce molto bene e ora c’è tanta armonia. Quest’anno ci sono stati problemi fisici, ma alla fine il tennis è buono e anche i risultati sono stati soddisfacenti, perché in tutti i tornei tranne Miami ho sempre fatto un turno in più di quello che avevo fatto lo scorso anno.“