Paolini fa suo il derby azzurro e vola ai quarti nel torneo WTA 250 di Parma

Il derby azzurro vinto da Jasmine Paolini accende il TC Parma. Grande spettacolo nel match di secondo turno del Parma Ladies Open presented by Iren, evento WTA 250 co-organizzato dal circolo ospitante insieme a MEF Tennis Events e con il contributo del Comune di Parma. Punteggio di finale di 4-6 6-3 6-4 per la toscana, che battendo Elisabetta Cocciaretto si è fatta strada ai quarti di finale, dove affronterà la montenegrina Danka Kovinic. Termina con un’ottima prova invece il torneo della diciannovenne Matilde Paoletti, che si arrende per 6-4 6-4 alla terza testa di serie Irina Camelia Begu.

Paolini: “In Italia sto sempre bene” – Stremata dopo una grande battaglia, Jasmine Paolini ha commentato il successo che la proietta ai quarti di finale. Nella giornata di giovedì 29 settembre la lucchese proverà l’assalto alla terza semifinale stagionale: “Elisabetta è una tosta perché non molla un punto, rimane vicino alla riga e non ti dà tempo di giocare. Dopo il primo set ho dato tutto quello che avevo, ho provato a stare lì ogni punto e sono riuscita a vincere”. Dopo aver superato la connazionale, la giocatrice numero 79 del mondo potrà ritrovare il pieno sostegno del pubblico nei quarti di finale: “In Italia mi trovo sempre bene ed il TC Parma è uno dei club più belli del paese e devo dire che è anche uno dei migliori dove si gioca a livello di circuito WTA. Per il finale di stagione adesso il mio obiettivo è quello di tenere un alto livello”. Nell’ultimo incontro di serata non è invece arrivato il secondo successo azzurro, con Matilde Paoletti che dopo aver vinto il primo match della carriera nel circuito maggiore, si è arresa alla 33 del mondo Irina Camelia Begu, che si è aggiudicata la contesa per 6-4 6-4. Per la rumena ai quarti di finale ci sarà il derby contro Ana Bogdan.

I risultati di mercoledì 28 settembre

2° turno

Maria Sakkari (1) b. Arantxa Rus 3-6 6-2 6-3

Maryna Zanevska b. Dalma Galfi 6-1 6-3

Danka Kovinic b. Sloane Stephens (4) 7-5 2-6 7-5

Jasmine Paolini b. Elisabetta Cocciaretto 4-6 6-3 6-4

Ana Bogdan (6) b. Anna Karolína Schmiedlova (Q) 6-2 3-6 6-3

Irina Camelia Begu (3) b. Matilde Paoletti (WC) 6-4 6-4

Mayar Sherif b. Simona Waltert (Q) 6-3 7-6(1)

Lauren Davis b. Sara Sorribes Tormo 3-6 6-4 7-5