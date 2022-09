Lorenzo Sonego parla dopo la vittoria a Metz: “Questo è un momento davvero emozionante per me, è stato un anno duro, voglio godermi al massimo quanto accaduto oggi” (Con il video della partita e la follia di Bublik nel secondo set)

Lorenzo Sonego : “Il livello del mio tennis è migliorato giorno dopo giorno, sono molto felice. L’atmosfera qui a Metz è stata fantastica; giocare contro Bublik non è mai facile, anzi, ha un gran servizio, è talentuoso, è una grande vittoria questa“.

Questo è un momento davvero emozionante per me, è stato un anno duro, voglio godermi al massimo quanto accaduto oggi! Ho giocato il mio miglior tennis in questa settimana; grazie al mio team per avermi sempre supportato. Sono davvero felice”.

Alexander Bublik : “Congratulazioni a Lorenzo. È sempre un piacere perdere contro di te, come ti ho detto a rete!” ha scherzato Bublik alla consegna del trofeo che spetta al finalista. “Grazie alla mia squadra, grazie a tutti per avermi sostenuto e sono stato felice di essere tornato in finale in Francia”.