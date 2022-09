Challenger Genova, Braga, Sibiu, Villa Maria e Columbus 2: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (Genova) e Finali (LIVE)

CHALLENGER Genova (Italia) – Semifinali e Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Adrian Andreevvs [2] Thiago Monteiro

2. Andrea Pellegrino vs [4] Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori vs [2] Roman Jebavy / Adam Pavlasek (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Pellegrino OR [4] Dusan Lajovic vs [Alt] Adrian Andreev OR [2] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braga (Portogallo) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Matheus Pucinelli De Almeidavs [Q] Nicolas Moreno De Alboran

CHALLENGER Sibiu (Romania) Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Alexander Erler/ Lucas Miedlervs [2] Ivan Sabanov/ Matej Sabanov

2. Nerman Fatic vs [6] Damir Dzumhur (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa Maria (Argentina) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Nicolas Kickervs Mariano Navone1. [1] Jordan Thompsonvs [2] Emilio Gomez