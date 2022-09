Challenger Orleans: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Orleans – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Moutet, Corentin vs Geerts, Michael

Ramanathan, Ramkumar vs (SE) Andreev, Adrian

(Alt) Mansouri, Skander vs Qualifier

Qualifier vs (6) Gombos, Norbert

(4) Halys, Quentin vs (SE) Fatic, Nerman

Forejtek, Jonas vs Brouwer, Gijs

Rodionov, Jurij vs Qualifier

Furness, Evan vs (7) Laaksonen, Henri

(5) Fucsovics, Marton vs Bellier, Antoine

Dzumhur, Damir vs Barrere, Gregoire

Virtanen, Otto vs Lokoli, Laurent

de Jong, Jesper vs (3/WC) Gasquet, Richard

(8) Sock, Jack vs (WC) Mayot, Harold

Qualifier vs Qualifier

Escoffier, Antoine vs Qualifier

Masur, Daniel vs (2) Gaston, Hugo

(1) Rosol, Lukasvs Peliwo, FilipAtmane, Terencevs (11) Yunchaokete, Bu

(2) Sachko, Vitaliy vs Gaio, Federico

(WC) Hoang, Antoine vs (8) De Loore, Joris

(3) Cazaux, Arthur vs (WC) Brosset, Samuel

Blanch, Ulises vs (10) Neuchrist, Maximilian

(4) Janvier, Maxime vs (PR) Poullain, Lucas

(WC) Gueymard Wayenburg, Sascha vs (12) De Schepper, Kenny

(5) Tabur, Clement vs Bobrov, Bogdan

Molleker, Rudolf vs (9) Fils, Arthur

(6) Blanchet, Ugo vs (WC) Jacquet, Kyrian

Rosenkranz, Mats vs (7) Durasovic, Viktor

LA FORET 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Antoine Hoang vs [8] Joris De Loore

2. [1] Lukas Rosol vs Filip Peliwo

3. [4] Maxime Janvier vs [PR] Lucas Poullain

4. [3] Arthur Cazaux vs [WC] Samuel Brosset

5. Rudolf Molleker vs [9] Arthur Fils

6. [6] Ugo Blanchet vs [WC] Kyrian Jacquet

LA FORET 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Vitaliy Sachko vs Federico Gaio

2. Terence Atmane vs [11] Bu Yunchaokete

3. [WC] Sascha Gueymard Wayenburg vs [12] Kenny De Schepper

4. Ulises Blanch vs [10] Maximilian Neuchrist

5. [5] Clement Tabur vs Bogdan Bobrov

6. Mats Rosenkranz vs [7] Viktor Durasovic