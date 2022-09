Emma Raducanu torna in semifinale in un torneo del circuito maggiore: non le accadeva dagli US Open 2021

Dopo il successo dello scorso anno agli US Open (si aggiudicò il torneo dopo essere partita dalle qualificazioni, vincendo tutti e dieci gli incontri in due set), Emma Raducanu è incappata in una profonda crisi di risultati che l’ha vista abbandonare ben presto le posizioni di vertice del ranking WTA. La 19enne britannica, arrivata sino alla decima piazza della classifica mondiale e attualmente n.77, sembra essersi finalmente “sbloccata” nel WTA 250 di Seoul.

In Corea del Sud, infatti, Raducanu è riuscita a vincere tre match consecutivi per la prima volta dal trionfo agli US Open 2021: dopo aver estromesso la giapponese Uchijima e la belga Wickmayer, nella giornata odierna la giocatrice classe 2002 ha prevalso col punteggio di 6-2 6-2 sulla polacca Linette in poco più di un’ora di gioco. Domani, al penultimo atto della manifestazione sudcoreana, Raducanu se la vedrà con la vincente del confronto tra la n.1 del seeding Jelena Ostapenko e la giovanissima Victoria Jimenez Kasintseva.