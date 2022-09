TennisTv raccoglie alcuni dei punti più spettacolari giocati tra Federer e Nadal (video)

Nel “triste” giorno del ritiro di Roger Federer, Tennis tv ha regalato agli appassionati una clip di quasi 10 minuti con alcuni degli scambi più divertenti nella iconica rivalità dello svizzero con Rafa Nadal, oggi suo compagno di doppio nell’ultimo match in carriera.

Sono solo punti in tornei ATP, mancano gli Slam, dove i due hanno disputato alcune delle partite più leggendarie della disciplina, ma è un video assolutamente da non perdere per chi ama il tennis.

Secondo voi, qual è il più bello tra quelli mostrati?

One of the most iconic rivalries in world sport.

Reliving the best point from EVERY Federer vs Nadal ATP match 😻@rogerfederer @rafaelnadal #LaverCup pic.twitter.com/YlgcTLiFwY

— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2022