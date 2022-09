Challenger Genova, Braga, Sibiu, Villa Maria e Columbus 2: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Genova (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Genoa Luis David Martinez / Igor Zelenay Luis David Martinez / Igor Zelenay 0 2 Roman Jebavy / Adam Pavlasek [2] • Roman Jebavy / Adam Pavlasek [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Jebavy / Pavlasek 2-1 L. David Martinez / Zelenay 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Jebavy / Pavlasek 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. David Martinez / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Luis David Martinez/ Igor Zelenayvs [2] Roman Jebavy/ Adam Pavlasek

2. Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko vs [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Sebastian Ofner vs [2] Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

4. Raul Brancaccio vs [Alt] Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Albert Ramos-Vinolas vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Dusan Lajovic vs [8] Marco Cecchinato



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braga (Portogallo) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Timofey Skatovvs [2] Carlos Taberner

2. Matheus Pucinelli De Almeida vs [Q] Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs [WC] Henrique Rocha / Daniel Rodrigues



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Javier Barranco Cosano vs [Q] Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

2. Jelle Sels vs [7] Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

3. Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil vs Timofey Skatov / Carlos Taberner



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Sibiu Federico Coria [1] Federico Coria [1] 30 3 Mate Valkusz • Mate Valkusz 15 0 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 3-0 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] Federico Coriavs Mate Valkusz

2. Nicholas David Ionel vs [2] Filip Misolic



ATP Sibiu Nicholas David Ionel • Nicholas David Ionel 0 5 Filip Misolic [2] Filip Misolic [2] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. David Ionel 0-15 5-2 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Misolic 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [WC] Robert Gabriel Ionescu / Marc Popescu



ATP Sibiu Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 0 6 4 Robert Gabriel Ionescu / Marc Popescu • Robert Gabriel Ionescu / Marc Popescu 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Gabriel Ionescu / Popescu 4-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-15 3-0 → 4-0 R. Gabriel Ionescu / Popescu 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Gabriel Ionescu / Popescu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Erler / Miedler 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-1 → 6-1 R. Gabriel Ionescu / Popescu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Gabriel Ionescu / Popescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 R. Gabriel Ionescu / Popescu 0-15 df 0-30 0-40 df df 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Alexandru Jecan / Dragos Nicolae Madaras vs [WC] Nicholas David Ionel / Stefan Palosi



Il match deve ancora iniziare

5. Alexandru Jecan / Dragos Nicolae Madaras OR [WC] Nicholas David Ionel / Stefan Palosi vs [4] Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Sibiu Ivan Gakhov Ivan Gakhov 4 0 Nerman Fatic Nerman Fatic 6 6 Vincitore: Fatic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 I. Gakhov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 N. Fatic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 N. Fatic 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Gakhov 0-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 I. Gakhov 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Gakhov 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Ivan Gakhov vs Nerman Fatic

2. [6] Damir Dzumhur vs Lukas Klein



ATP Sibiu Damir Dzumhur [6] • Damir Dzumhur [6] 40 1 Lukas Klein Lukas Klein 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler OR [WC] Robert Gabriel Ionescu / Marc Popescu vs Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

4. Zvonimir Babic / Kai Wehnelt OR Arjun Kadhe / Fernando Romboli vs [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zvonimir Babic / Kai Wehnelt vs Arjun Kadhe / Fernando Romboli



ATP Sibiu Zvonimir Babic / Kai Wehnelt Zvonimir Babic / Kai Wehnelt 15 5 5 Arjun Kadhe / Fernando Romboli • Arjun Kadhe / Fernando Romboli 40 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kadhe / Romboli 15-0 15-15 40-15 5-4 Z. Babic / Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Kadhe / Romboli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Z. Babic / Wehnelt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Kadhe / Romboli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Babic / Wehnelt 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Kadhe / Romboli 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Babic / Wehnelt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Kadhe / Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Babic / Wehnelt 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kadhe / Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Z. Babic / Wehnelt 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 A. Kadhe / Romboli 0-30 15-30 30-40 4-5 → 5-5 Z. Babic / Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Kadhe / Romboli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 Z. Babic / Wehnelt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Kadhe / Romboli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Z. Babic / Wehnelt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Kadhe / Romboli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Babic / Wehnelt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kadhe / Romboli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Z. Babic / Wehnelt 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [3] Luca Margaroli / Ramkumar Ramanathan vs Georgii Kravchenko / Johan Nikles (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa Maria (Argentina) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Hernan Casanovavs [3] Facundo Bagnis

2. Facundo Diaz Acosta vs [5] Yannick Hanfmann (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Juan Manuel Cerundolo vs Mariano Navone



Il match deve ancora iniziare

4. Nicolas Kicker vs [7] Renzo Olivo (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Facundo Juarez / Ignacio Monzon vs [4] Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Aleksandar Vukicvs [WC] Cannon Kingsley

2. [1] Jordan Thompson vs Gabriel Diallo



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Cannon Kingsley / James Tracy



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Rinky Hijikata vs [3] Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Nick Chappell vs [2] Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

3. Charles Broom / Constantin Frantzen vs [WC] Robert Cash / Matej Vocel



Il match deve ancora iniziare