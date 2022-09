Daria Saville lamenta la mancanza di solidarietà da parte di alcune colleghe dopo il grave infortunio: “Non è difficile essere una brava persona”

Daria Seville (Gavrilova) ha subito martedì un grave infortunio al ginocchio durante il suo incontro di primo turno nel WTA 500 di Tokyo. I sospetti della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sono stati confermati, il che significa che l’ex top 20, che stava vivendo una stagione positiva, dovrà fermarsi per qualche mese prima di provare a tornare a competere.

Sui social media, Saville ha ringraziato coloro che le hanno inviato messaggi di sostegno, ma non ha dimenticato coloro che hanno preso una posizione diversa. “Metterò nella lista nera tutti i miei colleghi che ieri mi hanno visto in stampelle a Tokyo e non hanno detto una sola parola. Non costa molto essere una brava persona. Mi rattrista e mi rende poco propensa ad affrontare tutto questo processo e a doverli rivedere poi nei tornei per gran parte del mio tempo”.