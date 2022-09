Raducanu esordio vincente a Seoul, la 17enne Victoria Jimenez Kasintseva fa la storia di Andorra

Emma Raducanu dichiara di voler vincere ancora un trofeo, a qualsiasi livello, ed ha inziato nel WTA 250 di Seoul in modo positivo. La diciannovenne britannica, ora numero 77 del mondo, si è sbarazzata della giapponese Moyuka Uchijima (126esima) in soli due set, ma ha reso le cose molto complicate nel secondo set prima di risolvere definitivamente la questione.

Raducanu ha conquistato la vittoria con un 6-2, 6-4 che avrebbe potuto essere molto più autorevole. La campionessa degli US Open 2021 era in vantaggio per 6-2, 5-0, 40-15 sul proprio servizio prima di sfiorare un’epica rimonta. Uchijima ha recuperato fino al 4-5 e ha avuto un break point per arrivare al 5-5. Poi la Raducanu ha resistito per vincere al terzo match point utile, dando vita al secondo turno ad un duello con l’esperta belga Yanina Wickmayer.

Victoria Jimenez Kasintseva è nei quarti di finale di Seoul. A soli 17 anni, la tennista andorrana continua a fare la storia del suo Paese e, dopo essere stata la prima a vincere una partita in un torneo WTA, ha raggiunto i quarti di finale. La 186ª nel ranking WTA ha battuto al secondo turno la canadese Rebecca Marino (81ª), chiudendo il match per 6-4, 6-2. Ora aspetterà Jelena Ostapenko o Anastasia Gasanova.