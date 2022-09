Bianca Turati lascia il tennis: l’azzurra si ritira a 25 anni e ritorna negli Stati Uniti

Lo aveva già fatto intendere ad inizio mese tramite un messaggio di saluti pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nella giornata di ieri, Bianca Turati ne ha dato la conferma durante un’intervista rilasciata al portale SpazioTennis: la venticinquenne azzurra, attuale n.487 del ranking WTA in singolare ma capace di raggiungere la posizione n.259 nell’aprile dello scorso anno, non proseguirà la sua avventura nel circuito professionistico ma si recherà negli Stati Uniti, dove aveva già affrontato un lungo percorso al college culminato con la laurea in Sport Management a Austin, per lavorare come assistant coach della squadra femminile di tennis presso l’University of Missouri.

““L’ultimo anno è stato molto difficile. Ho ottenuto pochi risultati nonostante mi allenassi in un posto ideale, la Horizon Tennis Home di Vicenza, in cui sono stata seguita molto bene sin dall’inizio. Mi sono resa conto che probabilmente anche se fossi entrata tra le prime 150 giocatrici della classifica mondiale non sarei stata felice. Non sarebbe stato abbastanza per me“, ha affermato Turati ai microfoni di SpazioTennis.

Nel corso della sua carriera da professionista, la giocatrice di Como ha conquistato otto titoli in singolare (gli ultimi nel 2019 a Malibu, Tarvisio e Austin) e due in doppio (l’ultimo nel 2019 a Austin in coppia con la sorella Anna), mentre a livello giovanile ha raggiunto la 24^ posizione mondiale nel 2015.