Davis Cup: in vendita i biglietti per il quarto di finale tra Italia e Stati Uniti

Giovedì 24 novembre, alle ore 10, l’Italia farà il suo esordio nella fase finale della Coppa Davis al “Palacio Deportes Martín Carpena” di Malaga. La Nazionale capitanata da Filippo Volandri, arrivata prima nel Gruppo A disputato a Bologna, affronterà gli Stati Uniti.

Sul sito ufficiale del torneo, sono già disponibili i biglietti per il quarto di finale tra Italia e USA: si parte da un costo di €40 per i biglietti di categoria 3, fino ad arrivare ai €400 per chiunque volesse beneficiare di biglietto Premium con accesso esclusivo all’area riservata ai VIP. Sono disponibili anche circa 600 posti nel settore riservato ai tifosi italiani (clicca QUI).