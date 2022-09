ATP 250 Metz: Lorenzo Sonego elimina Karatsev ed approda al secondo turno

Lorenzo Sonego è approdato al secondo turno nel torneo ATP 250 di Metz.

Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha sconfitto all’esordio il russo Aslan Karatsev, n.39 ATP e sesta testa di serie, con il risultato di 75 63 in 1 ora e 53 minuti di partita.

Sonego al secondo turno sfiderà o il francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card, o il belga David Goffin, n.62 ATP, trionfatore nell’edizione del 2014, per guadagnarsi un posto nei quarti di finale, dove potrebbe trovare Lorenzo Musetti.

Sonego nel primo set avanti per 5 a 2 subiva il controbreak nel nono game con il russo che impattava sul 5 pari.

Dal 5 a 5 un parziale di 8 punti a 1 (e due doppi falli del russo) regalava la frazione a Lorenzo che conquistava il parziale per 7 a 5.

Nel secondo set Sonego avanti per 4 a 1 subiva il break nel settimo gioco, dal 40-15 e dopo aver mancato tre palle per il 5 a 2, con il russo che però sul 3 a 4 perdeva malamente a 0 il turno di battuta (commettendo anche un doppio fallo), con l’azzurro che pochi minuti dopo chiudeva la pratica per 6 a 3.

ATP Metz Aslan Karatsev [6] Aslan Karatsev [6] 5 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Karatsev 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Karatsev 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Karatsev 0-15 df 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Karatsev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1 ACES 46 DOUBLE FAULTS 039/62 (63%) FIRST SERVE 59/83 (71%)27/39 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 39/59 (66%)6/23 (26%) 2ND SERVE POINTS WON 13/24 (54%)1/5 (20%) BREAK POINTS SAVED 6/8 (75%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1120/59 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/39 (31%)11/24 (46%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/23 (74%)2/8 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 4/5 (80%)11 RETURN GAMES PLAYED 1033/62 (53%) SERVICE POINTS WON 52/83 (63%)31/83 (37%) RETURN POINTS WON 29/62 (47%)64/145 (44%) TOTAL POINTS WON 81/145 (56%)