Davis Cup: Italia vs Svezia 1-0. Matteo Berrettini vince l’incontro e qualifica l’Italia al primo posto del Gruppo A

Matteo Berrettini porta in vantaggio l’Italia contro la Svezia nell’ultima giornata del Gruppo A per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup che si svolgeranno dal prossimo 21 Novembre a Malaga.

L’azzurro ha sconfitto nel primo incontro Elias Ymer classe 1996 e n.119 ATP con il risultato di 64 64 in 1 ora e 15 minuti di partita.

L’Italia con questa vittoria è matematicamente al primo posto e sfiderà nei quarti di finale gli Usa (secondi nel Girone D e partita in programma a Novembre).

Promossa anche la Croazia.

Buona prova di Matteo, soprattutto al servizio. L’azzurro ha messo a referto otto ace e ha vinto il 94% dei punti con la prima e il 64% con la seconda. 22 i vincenti dell’azzurro a fine partita e soltanto un errore non forzato (20-6 invece per Ymer).

Nel primo set Berrettini piazzava il break sul 4 pari, annullando due palle game, e alla prima palla break a disposizione del game (la seconda del set) metteva a segno il break portandosi sul 5 a 4 con Ymer che sulla palla break metteva in rete un passante complicato.

Sul 5 a 4 l’azzurro teneva a 30 il turno di battuta e con un servizio vincente sul set point conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Matteo sul 2 pari piazzava un nuovo break (ai vantaggi) con l’azzurro che sulla palla break era bravo a comandare lo scambio fino all’errore del suo avversario.

Berrettini non aveva alcun problema al servizio e sul 5 a 4 teneva a 15 la battuta chiudendo la partita al primo match point utile per 6 a 4.