Roger Federer ci sarà a Basilea ma non giocherà il torneo

Roger Federer, 41 anni, si ritirerà dal tennis la prossima settimana durante la Laver Cup e non parteciperà all’ATP 500 di Basilea, dove ha vinto 10 titoli in carriera. Lo svizzero sarà comunque accolto in apoteosi nel “suo torneo”, con una cerimonia in campo per onorarlo durante la manifestazione.

Lo stesso direttore del torneo ha dichiarato. “Una delle migliori decisioni prese da Federer nella sua vita è stata quella di fare da raccattapalle per questo torneo quando aveva 11 anni. Il resto è storia. Proprio quando sembrava che avrebbe giocato qui quest’anno, la notizia è stata sostituita dal suo ritiro. È un momento molto emozionante per il nostro torneo, visto che lo abbiamo visto vincere il titolo in diverse occasioni. Sappiamo la manifestazione calerà un po’ per gli appassionati dopo questa notizia. Tuttavia, lavoreremo duramente per portare dei buoni giocatori”, ha dichiarato Brennwald.