Stefanos Tsitsipas è pronto a tornare in campo: nel weekend giocherà il tie di Coppa Davis contro la Tunisia

Dopo la sorprendente eliminazione al primo turno degli US Open per mano del colombiano Daniel Elahi Galan, il 24enne Stefanos Tsitsipas (attuale n.6 del ranking ATP) riprenderà il suo percorso nel circuito disputando il tie del World Group II di Coppa Davis tra Tunisia e Grecia, in programma sul cemento outdoor di Tunisi tra il 16 e il 17 settembre. Il tennista di Atene è arrivato nelle scorse ore in Tunisia ed ha già avuto modo di testare il campo su cui andrà in scena la sfida: ricordiamo che, diversamente da quanto sta accadendo in questi giorni nelle quattro sedi di Bologna, Glasgow, Valencia e Amburgo, per i “tie” del World Group II sono previste le tradizionali cinque partite (quattro singolari e un doppio, tutti al meglio dei tre set).

Il numero uno di Grecia sarà affiancato dal fratello Petros Tsitsipas, con il quale ha spesso condiviso il campo nei tornei di doppio del circuito ATP, ma non solo: il capitano Dimitris Chatzinikolaou ha deciso di convocare anche Michail Pervolarakis (n.391 ATP), Aristotelis Thanos (n.1221 ATP) e Alexandros Skorilas (n.1228 ATP). Per quanto concerne la Tunisia, invece, il numero uno sarà il n.254 del mondo Skander Mansouri, seguito da Moez Echargui (n.348 ATP), Aziz Dougaz (n.355 ATP), Malek Jaziri (n.415 ATP) e Aziz Ouakaa (n.867 ATP).