Challenger Szczecin, Rennes, Istanbul e Cary: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Szczecin (Polonia) – 2° Turno, terra battuta

1. Gianluca Magervs [4] Corentin Moutet

2. [WC] Daniel Michalski vs [2] Roberto Carballes Baena (non prima ore: 14:30)



3. [8] Marco Cecchinato vs Alexander Shevchenko



4. Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Oleksii Krutykh / Daniel Michalski (non prima ore: 19:00)



Carlos Tabernervs Matteo Arnaldi

2. [WC] Piotr Matuszewski / Andrew Paulson vs [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek



3. [1] Luis David Martinez / Cristian Rodriguez vs Denys Molchanov / Franko Skugor



4. Roberto Carballes Baena / Andrea Pellegrino vs [WC] Maks Kasnikowski / Yann Wojcik



/ Gian Marco Moronivs Manuel Guinard/ Johan Nikles

2. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Carlos Taberner / Thiago Agustin Tirante



CHALLENGER Istanbul (Turchia) – 2° Turno, cemento

ATP Istanbul Aleksandre Metreveli / Dominik Palan Aleksandre Metreveli / Dominik Palan 30 2 Geoffrey Blancaneaux / Laurent Lokoli • Geoffrey Blancaneaux / Laurent Lokoli 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Blancaneaux / Lokoli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 A. Metreveli / Palan 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 G. Blancaneaux / Lokoli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Metreveli / Palan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux / Lokoli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Metreveli / Palan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux / Lokoli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

1. Aleksandre Metreveli/ Dominik Palanvs Geoffrey Blancaneaux/ Laurent Lokoli

2. [8] Nicolas Alvarez Varona vs [Q] Beibit Zhukayev



3. [3] Fernando Verdasco vs [WC] Koray Kirci (non prima ore: 12:00)



4. Tuna Altuna / Lorenzo Giustino vs Plamen Milushev / Radoslav Shandarov



ATP Istanbul Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth 0 2 Rishab Agarwal / Adrian Oetzbach • Rishab Agarwal / Adrian Oetzbach 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Agarwal / Oetzbach 2-5 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Agarwal / Oetzbach 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-4 → 1-5 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 1-3 → 1-4 R. Agarwal / Oetzbach 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Agarwal / Oetzbach 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 0-1

/ N Vijay Sundar Prashanthvs Rishab Agarwal/ Adrian Oetzbach

2. Henri Squire vs [2] Radu Albot



3. Illya Marchenko vs [7] Sebastian Ofner



4. [WC] Berk Ilkel / S Mert Ozdemir vs [2] Purav Raja / Divij Sharan (non prima ore: 13:00)



5. Davide Pozzi / Augusto Virgili vs [3] Benjamin Lock / Courtney John Lock



CHALLENGER Rennes (Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

1. Kenny De Scheppervs [2] Peter Gojowczyk

2. [3] Hugo Grenier vs [Q] Maxime Mora



3. [8] Gijs Brouwer vs [WC] Clement Chidekh



4. [1] Hugo Gaston OR [Q] Yannick Mertens vs [WC] Gabriel Debru (non prima ore: 17:00)



5. Dan Added vs [7] Benoit Paire (non prima ore: 19:00)



6. Antoine Bellier vs [4] Ugo Humbert



vs Adam Taylor/ Jason Taylor

2. Daniel Masur vs Joris De Loore



3. Filip Bergevi / Simon Freund vs [4] Fabian Fallert / Hendrik Jebens



4. [1] Jonathan Eysseric / David Pel vs Jack Vance / Tennyson Whiting



5. Joris De Loore / Yannick Mertens vs [Alt] Daniel Masur / Max Hans R

1. Nick Chappell/ Ezekiel Clarkvs Aidan McHugh/ John McNally

2. [4] Juan Pablo Ficovich vs [Alt] Tennys Sandgren (non prima ore: 23:30)



3. [1] Denis Kudla vs Emilio Nava (non prima ore: 01:00)



vs [5] Facundo Mena

2. Keegan Smith vs [8] Dominik Koepfer



3. Govind Nanda / Tyler Zink vs Marcelo Demoliner / Hans Hach Verdugo



Patrick Kypson/ Sam Rifficevs Ruben Gonzales/ Reese Stalder

2. Hunter Reese / Sem Verbeek vs Martin Damm / Alex Rybakov



3. [3] Robert Galloway / Alex Lawson vs Julian Cash / Henry Patten



