Thiem batte Simon in un duello tra ex top 10 a Rennes

Dominic Thiem, ancora fuori dalla top 200 ATP nonostante gli ultimi mesi positivi, ha esordito martedì con una bella vittoria nel Challenger francese di Rennes per qualificarsi al secondo turno di un torneo che presenta diversi volti noti e giocatori che un tempo erano ai vertici del tennis mondiale.

Al primo turno, Thiem ha sconfitto un ex top 10, Gilles Simon, 175° ATP e agli ultimi tornei della carriera, per 4-6, 6-3, 6-2, in un match durato 2h30.

Al secondo turno, Thiem affronterà il britannico Ryan Peniston, 135° ATP.