Classifica ATP-WTA: Jannik Sinner al n.11 del mondo. Cinque italiane in top 100. Record di Carlos Alcaraz

Jannik Sinner si conferma n.1 azzurro nella nuova Pepperstone ATP Rankings. L’altoatesino grazie ai quarti di finale raggiunti agli US Open scala due posizioni, piazzandosi al n.11. Matteo Berrettini perde posto, nuovo n.15 al mondo, mentre è stabile al n.30 Lorenzo Musetti. Fabio Fognini guadagna cinque posizioni, salendo al n.55, mentre Lorenzo Sonego scende uno scalino, un passando al n.64. I movimenti più interessanti sono quelli dei NextGen azzurri che, grazie agli ottimi risultati nei tornei challenger scalano molte posizioni toccando il proprio best ranking. Francesco Passaro sale al n.125 (+21 posti), Luca Nardi alla posizione n.142 (+33), Matteo Arnaldi è n.161 (+26) e Francesco Maestrelli, in questi giorni sparring degli azzurri di Coppa Davis a Bologna, entra per la prima volta nella top 200 ATP insediandosi al n.180 (+25).

Per quanto riguarda la Pepperstone ATP Rankings, il 12 settembre 2022 segna una data storica: lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincendo agli US Open il suo primo titolo dello Slam a 19 anni, 4 mesi e 6 giorni, diventa il più giovane n.1 del ranking mondiale da quando le classifiche vengono redatte al computer (1973). I risultati del Major statunitense hanno provocato una vera rivoluzione ai piani alti della classifica. Alcaraz sale sul trono del tennis mondiale, scalando tre posizioni dalla n.4, mentre l’ex n.1 Daniil Medvedev, non avendo difeso la vittoria dello scorso anno a Flushing Meadows, scivola in quarta posizione, sorpassato sia dal finalista di US Open 2022 Casper Ruud, nuovo n.2 (al best ranking con un notevole balzo di cinque posti) che da Rafael Nadal, n.3. Scende al n.5 il tedesco Alexander Zverev, assente a New York.

Cedono una posizione Stefanos Tsitsipas (n.6) e Novak Djokovic (n.7), mentre il britannico Cameron Norrie guadagna l’ottava piazza, segnando il proprio best ranking. Torna in top 10 Andrey Rublev al nono posto (più due rispetto all’ultima classifica pre US Open) e resta stabile al decimo il polacco Hubert Hurkacz. Il balzo più importante nel nuovo ranking è quello di Karen Khachanov: grazie alla semifinale agli US Open passa dalla 31esima alla 18esima posizione. È best ranking anche per Frances Tiafoe, vera sorpresa del torneo, per la prima volta tra i migliori venti al mondo (n.19). L’australiano Nick Kyrgios chiude la top 20: più cinque posti per lui dopo lo Slam di New York.

Diversi cambiamenti nella classifica mondiale femminile dopo l’ultimo aggiornamento della WTA pubblicato alla conclusione degli US Open. Per quanto riguarda le giocatrici italiane, da segnalare tre nuovi “best” (Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio), un deciso passo in avanti in termini di punti (Lucrezia Stefanini) e una new entry tra le prime dieci azzurre presenti nel ranking (Brancaccio, finalista nel WTA 125 di Bari, che scala in un colpo solo 133 posti).

A guidarle c’è sempre Martina Trevisan, che si conferma al numero 27, a tre lunghezze dal proprio record (24) raggiunto lo scorso 18 luglio. La 28enne mancina toscana – fuori al primo turno a Flushing Meadows complice il risentimento muscolare alla coscia sinistra che già l’aveva costretta al ritiro al secondo turno a Cleveland – in questo 2022 ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam.

Sale un gradino Jasmine Paolini, numero 55 WTA, mentre guadagna due posizioni Lucia Bronzetti, ora al 57esimo posto, che ritocca di nuovo il proprio primato personale.

Guadagnano invece sei posizioni sia Camila Giorgi, che risale al numero 61, che Elisabetta Cocciaretto, che ritocca ulteriormente il suo “best” andando ad accomodarsi sulla poltrona n.93: la 21enne di Fermo era entrata per la prima volta in carriera tra le top 100 lo scorso 22 agosto e a New York è stata l’unica italiana – tra tabellone maschile e femminile – a superare le qualificazioni.

Nella top 10 del ranking WTA la certezza assoluta è rappresentata dalla leader incontrastata, la polacca Iga Swiatek, regina di New York (terzo Slam in carriera): ha più del doppio dei punti della diretta inseguitrice, la tunisina Ons Jabeur che, grazie alla finale agli US Open, si riprende la seconda piazza mondiale ed è ora seguita dall’estone Anett Kontaveit.

Due le “new-entry”: la statunitense Coco Gauff, che grazie ai quarti a New York, fa il suo ingresso per la prima volta in carriera in top ten, posizionandosi al numero otto, e la francese Caroline Garcia, semifinalista, che agguanta la decima poltrona: per la 28enne di Sain-Germain-en-Laye si tratta di un ritorno ai vertici giunto al termine di una stagione estiva illuminata anche dal successo a Cincinnati. Salutano invece per il momento l’élite mondiale la russa Daria Kasatkina e la spagnola Garbine Muguruza.

RANKING ATP: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (12-09-22)

11. Jannik Sinner – 3.200 punti

15. Matteo Berrettini – 2.360

30. Lorenzo Musetti – 1.367

55. Fabio Fognini – 817

64. Lorenzo Sonego – 755

125. Francesco Passaro – 431

142. Luca Nardi – 381

146. Marco Cecchinato – 364

147. Franco Agamenone – 373

152. Flavio Cobolli – 359

161. Matteo Arnaldi – 330

165. Giulio Zeppieri – 319

167. Gianluca Mager – 317

168. Andrea Pellegrino – 315

174. Riccardo Bonadio – 303

180. Francesco Maestrelli – 298

187. Stefano Travaglia – 275

191. Luciano Darderi – 280

203. Andrea Arnaboldi – 255

204. Raul Brancaccio – 254

CLASSIFICA WTA – TOP TEN ITALIANE (12-09-2022)

27. Trevisan, Martina (ITA) 1.636 punti

55. Paolini, Jasmine (ITA) 975

57. Bronzetti, Lucia (ITA) 972

61. Giorgi, Camila (ITA) 954

93. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 670

115. Errani, Sara (ITA) 538

186. Stefanini, Lucrezia (ITA) 343

278. Rosatello, Camila (ITA) 229

284. Gatto-Monticone, Giulia (ITA) 223

300. Brancaccio, Nuria (ITA) 210

RANKING ATP: LA TOP 20 (12-09-22)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.740

2. Casper Ruud (NOR) – 5.850

3. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

4. Daniil Medvedev (RUS) – 5.065 punti

5. Alexander Zverev (GER) – 5.040

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.810

7. Novak Djokovic (SRB) – 3.570

8. Cameron Norrie (GBR) – 3.550

9. Andrey Rublev (RUS) – 3.390

10. Hubert Hurkacz (POL) – 3.355

11. Jannik Sinner (ITA) – 3.200

12. Taylor Fritz (USA) – 3.055

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.950

14. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.510

15. Matteo Berrettini (ITA) – 2.360

16. Marin Cilic (CRO) – 2.345

17. Diego Schwartzman (ARG) – 2.110

18. Karen Khachanov (RUS) – 1.990

19. Frances Tiafoe (USA) – 1.940

20. Nick Kyrgios (AUS) – 1780

CLASSIFICA WTA – TOP TEN ASSOLUTA (12-09-2022)

1. Swiatek, Iga (POL) 10.365 punti

2. Jabeur, Ons (TUN) 5.090

3. Kontaveit, Anett (EST) 4.300

4. Badosa, Paula (ESP) 3.980

5. Pegula, Jessica (USA) 3.501

6. Sakkari, Maria (GRE) 3.480

7. Sabalenka, Aryna (BLR) 3.470

8. Gauff, Coco (USA) 3.047

9. Halep, Simona (ROU) 3.025

10. Garcia, Caroline (FRA) 2.930