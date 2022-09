Carlos Alcaraz giocherà in Coppa Davis

Avrà appena il tempo di festeggiare. Il campione degli US Open e nuovo numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha confermato che si recherà a Valencia per aiutare la Spagna a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Davis.

Gli spagnoli giocheranno la fase a gironi della competizione a Valencia contro Serbia (mercoledì), Canada (venerdì) e Corea del Sud (domenica) e non potranno contare su Rafael Nadal e Pablo Carreño Busta, per cui la presenza di Alcaraz è importante.

“Sono entusiasta di questa competizione, ma prima voglio riposare qualche giorno e, naturalmente, festeggiare con la famiglia e gli amici”, ha confessato in conferenza stampa.