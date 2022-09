Challenger Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Una presenza azzurra

CHALLENGER Istanbul (Turchia) – Tabellone Principale, cemento

(1) Duckworth, James vs Rosol, Lukas

Lock, Benjamin vs Haase, Robin

Qualifier vs Patael, Ben

Donskoy, Evgeny vs (6) Lokoli, Laurent

(3) Verdasco, Fernando vs (WC) Ilkel, Berk

(WC) Metreveli, Aleksandre vs (WC) Kirci, Koray

Qualifier vs Marchenko, Illya

Harris, Billy vs (7) Ofner, Sebastian

(5) Jubb, Paul vs Mayot, Harold

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

Medjedovic, Hamad vs Gray, Alastair

Kachmazov, Alibek vs (4) Blancaneaux, Geoffrey

(8) Alvarez Varona, Nicolas vs Setkic, Aldin

Qualifier vs Qualifier

Squire, Henri vs Qualifier

Jianu, Filip Cristian vs (2) Albot, Radu

(1) Ajdukovic, Dujevs (WC) Aksu, Cengiz(Alt) Sharan, Divijvs (8/Alt) Apostol, Bogdan Ionut

(2) Santillan, Akira vs Lyeons, Jaycer

(WC) Agabigun, Sarp vs (12/Alt) Walkin, Brandon

(3) Gengel, Marek vs (Alt) Romboli, Fernando

Lock, Courtney John vs (10) Jecan, Alexandru

(4) Atmane, Terence vs Henning, Benedikt

(WC) Ozdemir, S Mert vs (9) Gima, Sebastian

(5) Zhukayev, Beibit vs Agarwal, Rishab

Tomescu, Dan Alexandru vs (7) Kadhe, Arjun

(6) Palan, Dominik vs (WC) Duran, Tuncay

Oetzbach, Adrian vs (11/Alt) Stevenson, Kelsey

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dan Alexandru Tomescu vs [7] Arjun Kadhe

2. Courtney John Lock vs [10] Alexandru Jecan

3. [1] Duje Ajdukovic vs [WC] Cengiz Aksu

4. Adrian Oetzbach vs [11/Alt] Kelsey Stevenson

Court 9 Limak – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marek Gengel vs [Alt] Fernando Romboli

2. [WC] Sarp Agabigun vs [12/Alt] Brandon Walkin

3. [6] Dominik Palan vs [WC] Tuncay Duran

4. [WC] S Mert Ozdemir vs [9] Sebastian Gima

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Beibit Zhukayev vs Rishab Agarwal

2. [2] Akira Santillan vs Jaycer Lyeons

3. [4] Terence Atmane vs Benedikt Henning

4. [Alt] Divij Sharan vs [8/Alt] Bogdan Ionut Apostol