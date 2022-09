Da Bari: Elisabetta Cocciaretto vince il derby con Sara Errani. Tre italiane approdano ai quarti di finale del torneo internazionale di Bari

Parlano italiano i quarti di finale dell’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Bari, oltre alla giovane Matilde Paoletti, hanno raggiunto i quarti di finale della competizione anche Nuria Brancaccio e Elisabetta Cocciaretto. Quest’ultima è stata la protagonista del derby italiano con Sara Errani, superata nettamente in due set (6/3, 6/0), davanti ai tanti spettatori baresi che hanno riempito il campo centrale. Adesso la 21enne Cocciaretto affronterà domani nei quarti di finale, l’ungherese Reka Jani.

La 22enne Brancaccio, invece, ha superato a sorpresa la brasiliana Pigossi (testa di serie n.6) in due set conclusi con il risultato di 7/5, 6/3. Domani venerdì 9 settembre, Brancaccio è attesa da una sfida proibitiva, visto che dovrà affrontare la tedesca Tatjana Maria, numero 3 del tabellone principale, e salita agli onori della cronaca per aver battuto Serena Williams all’ultima edizione di Wimbledon. Domani attenzioni puntate anche sulla perugina Paoletti, che invece è chiamata a confermare il suo momento magico contro l’olandese Eva Vedder, avversaria giunta dalle qualificazioni ma assolutamente da non sottovalutare.

Oggi, infine, si è concluso il secondo turno del torneo. La numero 1 del tabellone sembra non trovare ostacoli fino a questo momento: l’ungherese Panna Udvardy, infatti, ha battuto in due set (7/6, 6/3) la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, e passa ai quarti. Stesso obiettivo raggiunto dall’austriaca Julia Grabher che ha superato in tre set (7/5, 6/7, 6/1) la coreana Su Jeong Jang. Anche domani, l’ingresso al circolo è assolutamente gratuito, e si potranno seguire le singole partite in programma e godersi le attività del villaggio sportivo allestito all’interno della struttura sportiva di via Martinez.