Kyrgios con il cuore spezzato: “Sono devastato, mi sento una merda. Penso che quasi tutti gli altri tornei durante l’anno siano una perdita di tempo, bisognerebbe correre e andare nei Grand Slam, è questo che conta”

Nick Kyrgios ha perso l’occasione di vincere un torneo del Grande Slam dopo essere stato eliminato da Karen Khachanov nei quarti di finale degli US Open. L’australiano si è fermato in sala stampa e ha mostrato chiaramente il suo disappunto.

ANALISI DELLA PARTITA

Fisicamente non mi sentivo bene, ma ho terminato la partita in modo eccellente. Sono distrutto, ma tutto il merito è di Karen, è un combattente, un guerriero, penso che abbia servito molto bene. Probabilmente il miglior giocatore che ho affrontato nel torneo, è stato incredibile il modo in cui ha giocato sotto pressione in ogni punto. Ha giocato molto bene i punti importanti, non c’è stato nulla da fare. Sono distrutto, sentivo che questo torneo era un torneo “tutto o niente” per me, quindi mi sento come se avessi fallito.

Ora le sconfitte fa più male, in questo momento mi sento una merda, sento di aver deluso molte persone. Non lo so, immagino che giocherò di nuovo a Tokyo, ma non lo so. Onestamente penso che i quattro Grand Slam siano già gli unici tornei che contano per me, ora è come se dovessi ricominciare da zero fino agli Australian Open. Ora è tutto devastante, non solo per me ma anche per tutti quelli che conosco e che si aspettavano una mia vittoria.

PROBLEMI FISICI

Mi faceva male il ginocchio, tutto qui. Negli ultimi mesi sto giocando molte partite di tennis. Quando sono entrato in campo mi dava un po’ fastidio, quindi ho modificato alcune cose. Per fortuna alla fine stavo bene, credo che tutti i giocatori sappiano cosa intendo, tutti hanno avuto dolore a un certo punto, non è niente di grave. Alla fine della partita stavo bene ma ero molto turbato mentalmente.

QUANDO TORNERÀ A GIOCARE

Non mi interessa se ha giocato più tornei o meno. Mi sento bene nei Grand Slam, ora che ho successo in questi tornei, sento che nessun altro torneo è importante per me. La sensazione di migliorare o peggiorare non vale nulla se nei Grandi Slam non riesci a fare risultato, è qui che si vince o si perde, alla gente non interessa se si migliora giorno per giorno o se si perde in quattro set o se si è giocato uno dei propri migliori match. Sono stato sconfitto, punto e basta. Questo è tutto ciò che la gente ricorda di un Grand Slam. Penso che quasi tutti gli altri tornei durante l’anno siano una perdita di tempo, bisognerebbe correre e andare nei Grand Slam, è questo che conta.