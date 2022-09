Us Open: Il programma di Martedì 06 Settembre 2022. Berrettini sogna la semifinale, ma le quote premiano Ruud

Matteo Berrettini è ancora una volta in un quarto di finale Slam. Il sofferto successo in cinque set contro Alejandro Davidovich Fokina è valso all’azzurro la qualificazione tra i migliori otto degli US Open e soprattutto la possibilità di centrare una nuova semifinale statunitense dopo quella del 2019. Per centrare l’accesso al penultimo atto del torneo, Berrettini dovrà sconfiggere Casper Ruud, numero 7 del ranking protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, culminata con la qualificazione alla finale dell’ultimo Roland Garros. Come riporta Agipronews, le quote premiano la regolarità del norvegese, offerto vincente a 1,85 contro l’1,95 dell’italiano. Se gli scontri diretti sorridono a Ruud – avanti 3-2 nel computo totale – c’è un precedente proprio a Flushing Meadows datato 2020 favorevole a Berrettini, capace di spuntarla in tre set.

Questa volta però sarà sicuramente una sfida più dura ed equilibrata come si evince anche dall’equilibrio delle quote sul risultato finale: lo 0-3 per Ruud, proposto a 4,25, è leggermente avanti rispetto al 3-0 per il romano fissato a 4,50, stessa quota di un’affermazione dello scandinavo in quattro parziali.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Berrettini vs C. Ruud

O. Jabeur vs A. Tomljanovic

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Gauff vs C. Garcia

N. Kyrgios vs K. Khachanov