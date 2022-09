Us Open: Lorenzo Musetti sconfitto al terzo turno

Niente da fare per Lorenzo Musetti sconfitto al terzo turno degli Us Open.

L’azzurro è stato eliminato per mano di Ilya Ivashka classe 1994 e n.73 ATP con il risultato di 64 36 62 63 dopo 2 ore e 46 minuti di partita.

Fatale a Lorenzo i tanti servizi persi (ben 7 nel corso della partita).

Primo Set: Lorenzo cedeva la battuta nel primo game quando perdeva a 15 il servizio commettendo due errori gratuiti.

Ivashka però nel quarto game cedeva il servizio a 0 ma Lorenzo sul 3 pari perdeva nuovamente la battuta (a 30) commettendo un paio di errori banali e subendo un nuovo break.

Il bielorusso questa volta teneva i restanti due turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Sul 4 a 3 la svolta della frazione con Musetti che piazzava il break ai vantaggi dopo aver annullato una palla game.

Sul 5 a 3 giocava un buon gioco al servizio e al primo set point utile portava a casa il parziale per 6 a 3.

Terzo set: L’azzurro nel secondo gioco perdeva malamente il servizio e sull’1 a 3 mancava due palle per il controbreak.

Lorenzo poi sul 2 a 5, 30-15, subiva un miniparziale di tre punti consecutivi perdendo novamente la battuta con il bielorusso che conquistava la frazione per 6 a 2.

Quarto set: Lorenzo avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione subiva il controbreak nel secondo gioco.

Il bielorusso poi si portava sul 4 a 2 con nuovo break nel sesto game ma nel gioco successivo Musetti reagiva e piazzava il controbreak.

Sul 3 a 4 l’azzurro perdeva per la terza volta nel set la battuta e Ivashka nel gioco successivo con un ace chiudeva la partita per 6 a 3.

Court 5 – Ore: 17:00

4°Inc. I. Ivashka vs L. Musetti



Slam Us Open I. Ivashka I. Ivashka 6 3 6 6 L. Musetti [26] L. Musetti [26] 4 6 2 3 Vincitore: I. Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1 ACES 10 DOUBLE FAULTS 269/115 (60%) FIRST SERVE % IN 61/99 (62%)47/69 (68%) WIN % ON 1ST SERVE 34/61 (56%)24/46 (52%) WIN % ON 2ND SERVE 22/38 (58%)36/53 (68%) NET POINTS WON 21/29 (72%)7/7 (100%) BREAK POINTS WON 4/7 (57%)43/99 (43%) RECEIVING POINTS WON 44/115 (38%)32 WINNERS 3231 UNFORCED ERRORS 30114 TOTAL POINTS WON 10012399.8 ft DISTANCE COVERED 11874.2 ft57.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 55.5 ft