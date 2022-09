US Open: Berrettini cerca il pass per i quarti. L’azzurro è favorito su Davidovich Fokina

Non vuole fermarsi Matteo Berrettini. Dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi due Master 1000, il tennista azzurro ha ritrovato il suo gioco nel momento più importante, quello degli US Open dove, dopo la vittoria in quattro set contro Murray, ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale. Per tentare l’accesso tra i migliori otto dello Slam statunitense, Berrettini se la dovrà vedere contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, in un match in cui parte con i favori del pronostico. Come riporta Agipronews, infatti, la vittoria del romano, numero 13 del seeding, si gioca a quota 1,35 contro il 3,15 dell’iberico, capace però di spuntarla nell’unico scontro diretto tra i due lo scorso anno sulla terra di Montecarlo.

Per quanto riguarda invece il risultato finale è avanti lo 0-3 in favore di Berrettini offerto a 2,90, seguito dall’1-3 a 3,45, mentre sale a 8,50 un successo di Davidovich Fokina al quinto e decisivo set. Fissata a 1,43 la vittoria dell’azzurro nel primo parziale, mentre vale 1,75 la posta la disputa di almeno un tie-break, come accaduto negli ultimi due incontri dell’azzurro.

Maschile

3R Norrie (7) – Rune (28) 2-0 1.27 3.85

3R Shapovalov (19) – Rublev (9) 2-3 2.65 1.50

3R Brooksby – Alcaraz (3) 0-0 3.97 1.26

3R Schwartzman (14) – Tiafoe (22) 2-1 2.73 1.47

3R Cilic (15) – Evans (20) 0-1 1.54 2.51

3R Ivashka – Musetti (26) 0-1 1.52 2.56

3R Gasquet – Nadal (2) 2-17 10.60 1.06

3R Nakashima – Sinner (11) 0-0 3.21 1.36

R16 Medvedev (1) – Kyrgios (23) 1-3 1.55 2.49

R16 Carreno-Busta (12) – Khachanov (27) 4-5 1.45 2.80

R16 Moutet – Ruud (5) 0-0 4.71 1.20

R16 Davidovich Fokina – Berrettini (13) 1-0 3.18 1.37

Femminile

3R Muguruza (9) – Kvitova (21) 1-5 2.50 1.54

3R Yuan – Pegula (8) 0-0 5.72 1.15

3R Martic – Azarenka (26) 0-1 2.60 1.51

3R Pliskova (22) – Bencic (13) 0-1 1.97 1.85

3R Niemeier – Zheng 1-1 2.82 1.45

3R Burel – Sabalenka (6) 0-0 5.09 1.17

3R Swiatek (1) – Davis 0-0 1.08 8.23

3R Cornet – Collins (19) 0-1 2.33 1.62

R16 Samsonova – Tomljanovic 1-1 1.49 2.65

R16 Garcia (17) – Riske (29) 0-3 1.24 4.19

R16 Zhang – Gauff (12) 0-1 3.54 1.31

R16 Jabeur (5) – Kudermetova (18) 0-3 1.83 2.00