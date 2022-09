Us Open: Parla Matteo Berrettini dopo l’accesso agli ottavi di finale (con il video della partita)

Us Open 2022

Matteo Berrettini : “Non sono stato sufficientemente offensivo sulle palle-break nel terzo set, ma ho sempre sentito di avere il controllo del match e sapevo che dovevo solo aspettare l’occasione giusta per chiuderla. Il prossimo avversario? Con Davidovich ci ho giocato una sola volta e ci ho perso ma nelle ultime settimane ci siamo anche allenati insieme.

Mi era già successo in passato, non sono stato abbastanza offensivo sulle palle break, sapevo di avere occasioni. Ho avuto pazienza, le ho sfruttate”.

GLI HL DI BERRETTINI-MURRAY



ITW ON COURT BERRETTINI



Matteo Berrettini On-Court Interview | 2022 US Open Round 3



COLPO BERRETTINI: DRITTO VINCENTE