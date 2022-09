Isner rivela di essersi fratturato il polso sinistro e che non giocherà più in questa stagione

La notizia del ritiro di John Isner è stato uno dei momenti che hanno segnato gli US Open. Holger Rune ha “ringraziato”, approdando già al terzo turno, ma la verità è che la situazione è davvero complicata per il veterano 37enne. Il gigante Isner si è ritirato dal Grande Slam di New York dopo essersi fratturato il polso sinistro durante la partita di primo turno.

Come lui stesso ha rivelato su Twitter, la stagione è finita e l’attuale n.48 ATP rischia di subire un calo ancora più marcato in classifica, mentre è già nel tratto finale della sua carriera. Resta da vedere come tornerà nel circuito dopo questa pausa, che si prevede sarà molto lunga

“Nella partita di ieri ho subito una caduta e successivamente ho scoperto di essermi fratturato il polso sinistro. Sono stato estremamente sfortunato ed è inutile dire che mi ritiro dal torneo. Ci vediamo nel 2023.”

In my match yesterday I sustained a fall and subsequently fractured my left wrist. Extremely unfortunate and needless to say am pulling out of the tournament. See y’all in 2023.

— John Isner (@JohnIsner) August 31, 2022