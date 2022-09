Kyrgios: “Non sono arrivato in finale a uno Slam per caso, posso tornarci”

La carriera di Nick Kyrgios dopo anni a dir poco turbolenti pare aver preso una piega molto positiva. Dopo la finale a Wimbledon e gli ottimi risultati in estate, l’australiano continua la sua corsa agli US Open. Dopo il successo al secondo turno ha parlato di molti temi alla stampa, sottolineando che si sente pronto a giocare ancora una finale di uno Slam. Magari proprio qua a New York.

“Sono relativamente contento della mia forma, non è che ho giocato male, ma probabilmente non ho risposto bene come avrei voluto. In un certo senso è stressante, perché ora in ogni partita che gioco mi aspetto di giocare un ottimo tennis. Avere una prestazione quasi perfetta è qualcosa che non è realistico in uno sport come questo, dove si viaggia e si gioca sempre giorno dopo giorno. Penso di dover abbassare le mie aspettative pensando di essere arrivato nella finale di Wimbledon. Ci sono tanti giocatori molto capaci, devo essere più benevolo con me stesso e abbassare un po’ le mie aspettative”

“A questo punto della mia carriera non voglio deludere nessuno” continua Nick, “Sento di rappresentare molte persone. Conosco tutto il lavoro svolto dal mio team, tutte le persone che mi supportano. Ricordo di essere stato a una conferenza stampa qui tre o quattro anni fa e di essermi sentito malissimo perché non potevo soddisfare le mie aspettative, non riuscivo a vincere. Ora sono qui e mi sento come se non avessi mai avuto così tanta pressione su me stesso, so di essere in grado di raggiungere una finale del Grande Slam e voglio farlo di nuovo. Voglio che la mia squadra sia lì con me. Voglio che lo facciamo insieme. Sì, sono un perfezionista in campo. Sento di poter giocare quattro o cinque punti buoni e il prossimo perdere la testa. È difficile. Voglio avere successo con certe persone. Voglio farlo. Ecco perché ho così tante aspettative in questo momento”.

“Ho giocato molto a tennis negli ultimi mesi, è stato un anno incredibile sotto molti aspetti. Volevo reinventarmi a livello tennistico, tornare nell’élite di questo sport, a cui so di appartenere. La finale di Wimbledon è stata per me una svolta a livello mentale. Se avessi vinto quella partita, non so dove sarebbe la mia motivazione in questo momento. Perdere e averla avuta così vicino è stato difficile da digerire. Dopo aver vinto Washington e tante partite, sento che forse la pressione su di me si sarebbe dissipata. Tuttavia, non pensavo che avrei continuato a mettere questa quantità di pressione su me stesso. Ogni giorno controllo quello che mangio, cerco di dormire bene e affronto ogni sessione di allenamento con una buona predisposizione. Sinceramente, so a malapena chi sono. È difficile, cerco di trovare un equilibrio in tutto ciò che riguarda la mia vita. La stampa e i fan sono pazzi ovunque io vada. Cerco di bilanciare la mia vita personale e il mio tennis, è molto complicato. Sento che ora mi comporto come un professionista. Non avrei mai pensato che la finale di Wimbledon mi avrebbe reso così. Pensavo che avrebbe avuto l’effetto opposto, mi avrebbe fatto rilassare di più, rilassarmi. Ma no, è stressante, però mi motiva a continuare a giocare e vincere”.

Un Kyrgios mai così focalizzato in carriera. E i risultati parlano chiaramente a suo favore.