Us Open: Dichiarazioni italiani nel Day 2 e il video delle partite

Jannik Sinner : “È sempre difficile giocare il primo turno in un torneo, soprattutto in uno Slam. Penso di aver giocato bene a tratti e in altri potevo fare meglio, ma ripeto che il primo turno è sempre molto complesso. Ringrazio il pubblico che mi ha aiutato molto.

A metà quinto set ho iniziato a godere l’atmosfera. Senza il pubblico oggi forse non ce l’avrei fatta. Alcuni scambi divertenti, ma ci sono stati anche degli scambi in cui è stato difficile trovare ritmo. C’era parecchio vento, però per essere un primo turno posso essere soddisfatto. La cosa più importante era vincere e ora recuperare.

Per me è importante giocare partite al meglio dei tre su cinque. Mi piacciono anche le partite molto lunghe come quella di oggi, ma al secondo turno proverò sicuramente a chiuderla un po’ prima”.

SINNER ITW ON COURT



