Us Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel turno decisivo. Elisabetta Cocciaretto supera le Qualificazioni. Sconfitti gli altri 7 azzurri (con il tabellone aggiornato)

Elisabetta Cocciaretto supera le qualificazioni agli Us Open.

La 21enne marchigiana, n.100 al mondo e al proprio best ranking, accreditata della testa di serie n.9 delle qualificazioni, entra nel main draw del torneo newyorkese grazie al successo contro la statunitense Whitney Osuigwe, n. 316 WTA, 76(4) 62 lo score conclusivo dopo 1 ora e 33 minuti di partita.

Fuori al turno decisivo Francesco Maestrelli (n.202 ATP), sconfitto dal portoghese Nuno Borges, n.105 al mondo e settimo nel seeding cadetto, 36 76(4) 76(8) il punteggio finale dopo quasi tre ore di gioco. Il 19enne di Pisa è davvero arrivato ad un passo dalla sua prima qualificazione in torneo dello Slam in carriera.

Sconfitta anche per Matteo Arnaldi, n.188 nella classifica ATP. L’azzurro nel terzo e decisivo incontro di qualificazioni ha ceduto al colombiano Daniel Elahi Galan, n.94 al mondo e seconda testa di serie nel tabellone di “quali”, 64 76(1) lo score conclusivo.

Niente da fare anche per Flavio Cobolli (n.139 ATP), che lotta ma è battuto dal ceco Tomas Machac, n.126 al mondo e testa di serie n.20 delle qualificazioni, 76(7) 57 61 lo score finale di una partita molto serrata nei primi due set, durata 2 ore e 28 minuti.

Disco rosso per Franco Agamenone (n.109 al mondo e decimo nel seeding delle qualificazioni). L’azzurro è sconfitto dallo svizzero Alexander Ritschard, n.185 nel ranking per 62 26 64 in due e mezza di gioco.

Out Andreas Seppi, n.196 del ranking ATP, non riesce a segnare l’ennesimo record della sua lunga e fortuna carriera, stoppato al match decisivo di “quali” dall’argentino Facundo Bagnis, ottava testa di serie delle qualificazioni e n.106 ATP, 75 62 il punteggio del loro incontro.

Raul Brancaccio, posizionato al n.207 della classifica ATP, è stato battuto dallo statunitense Christopher Eubanks (n.147 nel ranking) col punteggio di 46 61 64 in 1 ora e 39 minuti di gioco.

Si ferma al turno decisivo di qualificazione anche Riccardo Bonadio: il 29enne di Azzano Decimo, n.189 nella classifica ATP, ha ceduto per 64 63 al tedesco Maximilian Marterer, posizionato al n.157 della classifica ATP.

Md Maschile

(1) D. Medvedev vs S. Kozlov

Q. Halys vs A. Rinderknech

B. Shelton vs N. Borges

Y. Wu vs (31) N. Basilashvili

(23) N. Kyrgios vs T. Kokkinakis

B. Bonzi vs U. Humbert

A. Tabilo vs K. Majchrzak

J. Wolf vs (16) R. Bautista Agut

(12) P. Carreno Busta vs D. Thiem

A. Bublik vs H. Gaston

C. Garin vs J. Lehecka

F. Krajinovic vs (18) A. de Minaur

(27) K. Khachanov vs D. Kudla

A. Molcan vs T. Monteiro

J. Draper vs E. Ruusuvuori

A. Ritschard vs (6) F. Auger-Aliassime

(4) S. Tsitsipas vs D. Galan

L. Sonego vs J. Thompson

Y. Nishioka vs A. Davidovich Fokina

M. Fucsovics vs (30) M. Cressy

(24) F. Cerundolo vs A. Murray

J. Millman vs E. Nava

T. Etcheverry vs P. Andujar

N. Jarry vs (13) M. Berrettini

(10) T. Fritz vs B. Holt

A. Bedene vs P. Cachin

S. Wawrinka vs C. Moutet

T. Machac vs (21) B. van de Zandschulp

(29) T. Paul vs B. Zapata Miralles

S. Korda vs F. Bagnis

Z. Zhang vs T. van Rijthoven

K. Edmund vs (5) C. Ruud

(8) H. Hurkacz vs O. Otte

S. Querrey vs I. Ivashka

A. Mannarino vs G. Brouwer

D. Goffin vs (26) L. Musetti

(17) G. Dimitrov vs S. Johnson

B. Nakashima vs P. Kotov

P. Martinez vs C. Eubanks

D. Altmaier vs (11) J. Sinner

(15) M. Cilic vs M. Marterer

N. Gombos vs A. Ramos-Vinolas

J. Duckworth vs C. O’Connell

J. Vesely vs (20) D. Evans

(25) B. Coric vs E. Couacaud

J. Brooksby vs D. Lajovic

T. Griekspoor vs F. Coria

S. Baez vs (3) C. Alcaraz

(7) C. Norrie vs B. Paire

J. Sousa vs M. McDonald

J. Isner vs F. Delbonis

P. Gojowczyk vs (28) H. Rune

(19) D. Shapovalov vs M. Huesler

J. Munar vs R. Carballes Baena

F. Verdasco vs S. Kwon

L. Djere vs (9) A. Rublev

(14) D. Schwartzman vs J. Sock

A. Popyrin vs C. Tseng

J. Kubler vs M. Ymer

M. Giron vs (22) F. Tiafoe

(32) M. Kecmanovic vs L. Tien

T. Daniel vs R. Gasquet

F. Fognini vs A. Karatsev

R. Hijikata vs (2) R. Nadal

(1) I. SwiatekvsG. Minnenvs S. StephensL. DavisvsP. Stearnsvs (28) E. Alexandrova

(24) A. Anisimova vs Y. Putintseva

S. Kenin vs J. Niemeier

C. Liu vs A. Potapova

Q. Zheng vs (16) J. Ostapenko

(9) G. Muguruza vs C. Tauson

L. Fruhvirtova vs X. Wang

B. Pera vs A. Kalinina

E. Andreeva vs (21) P. Kvitova

(32) E. Mertens vs I. Begu

Y. Yuan vs J. Fourlis

E. Cocciaretto vs A. Sasnovich

V. Golubic vs (8) J. Pegula

(4) P. Badosa vs L. Tsurenko

V. Gracheva vs P. Martic

M. Sherif vs M. Kostyuk

A. Krueger vs (26) V. Azarenka

(22) K. Pliskova vs M. Linette

M. Bouzkova vs L. Noskova

L. Siegemund vs S. Cirstea

A. Petkovic vs (13) B. Bencic

(11) E. Raducanu vs A. Cornet

T. Townsend vs K. Siniakova

K. Juvan vs C. Bucsa

N. Osaka vs (19) D. Collins

(25) E. Rybakina vs C. Burel

A. Van Uytvanck vs V. Williams

K. Kanepi vs T. Martincova

C. Harrison vs (6) A. Sabalenka

(7) S. Halep vs D. Snigur

M. Frech vs R. Marino

N. Podoroska vs A. Schmiedlova

S. Zhang vs (30) J. Teichmann

(20) M. Keys vs D. Yastremska

C. Giorgi vs A. Bondar

E. Ruse vs D. Saville

L. Jeanjean vs (12) C. Gauff

(15) B. Haddad Maia vs A. Konjuh

H. Tan vs B. Andreescu

R. Peterson vs A. Kalinskaya

K. Rakhimova vs (17) C. Garcia

(29) A. Riske-Amritraj vs E. Yu

A. Li vs M. Osorio Serrano

D. Parry vs X. Wang

T. Maria vs (3) M. Sakkari

(5) O. Jabeur vs M. Brengle

E. Mandlik vs T. Zidansek

V. Kuzmova vs S. Sorribes Tormo

A. Rus vs (31) S. Rogers

(18) V. Kudermetova vs D. Vekic

C. Vandeweghe vs M. Zanevska

N. Parrizas-Diaz vs D. Galfi

H. Dart vs (10) D. Kasatkina

(14) L. Fernandez vs O. Dodin

S. Bejlek vs L. Samsonova

E. Avanesyan vs A. Krunic

F. Contreras Gomez vs (23) B. Krejcikova

(27) M. Trevisan vs E. Rodina

K. Muchova vs A. Tomljanovic

D. Kovinic vs S. Williams

J. Cristian vs (2) A. Kontaveit

Us Open – Turno Decisivo Qualificazioni – Hard

Slam Us Open C. Eubanks C. Eubanks 4 6 6 R. Brancaccio R. Brancaccio 6 1 4 Vincitore: C. Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Eubanks 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-1 → 6-1 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Brancaccio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Eubanks 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Eubanksvs R. Brancaccio

3°Inc E. Cocciaretto vs W. Osuigwe



Slam Us Open E. Cocciaretto [9] E. Cocciaretto [9] 7 6 W. Osuigwe W. Osuigwe 6 2 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 W. Osuigwe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 W. Osuigwe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open F. Bagnis [8] • F. Bagnis [8] 7 6 0 A. Seppi A. Seppi 5 2 0 Vincitore: F. Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Bagnis 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Us Open D. Galan [2] D. Galan [2] 6 7 M. Arnaldi M. Arnaldi 4 6 Vincitore: D. Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Galan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Galan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

F. Bagnisvs A. SeppiD. Galanvs M. Arnaldi

Court 9 – Ore: 17:00

1°Inc M. Marterer vs R. Bonadio



Slam Us Open M. Marterer • M. Marterer 6 6 0 R. Bonadio R. Bonadio 4 3 0 Vincitore: M. Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Marterer 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2°Inc N. Borges vs F. Maestrelli



Slam Us Open N. Borges [7] N. Borges [7] 3 7 7 F. Maestrelli F. Maestrelli 6 6 6 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 4*-7 5*-7 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-0 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open F. Agamenone [10] F. Agamenone [10] 2 6 4 A. Ritschard A. Ritschard 6 2 6 Vincitore: A. Ritschard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Ritschard 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Ritschard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Slam Us Open F. Cobolli F. Cobolli 6 7 1 T. Machac [20] T. Machac [20] 7 5 6 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Machac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Agamenonevs A. RitschardF. Cobollivs T. Machac