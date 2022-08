Us Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Seppi, Arnaldi, Cobolli e Maestrelli al secondo turno. Avanza Cocciaretto. Out Moroni, Vavassori, Mager e Errani

Flavio Cobolli approda al secondo turno nelle qualificazioni degli Us Open.

L’azzurro ha sconfitto il talentoso russo Roman Safiullin (n.101 ATP) col punteggio di 64 64 in poco meno di un’ora e mezza di partita. Al secondo turno il laziale trova la wild card statunitense Bruno Kuzuhara.

Avanza anche Francesco Maestrelli. Il 19enne di Pisa ha superato il francese Manuel Guinard (n.153 ATP) col punteggio di 75 64 in 1 ora a 45 minuti di gioco. Al secondo turno il toscano gioca contro il tedesco Daniel Masur.

Avanza Matteo Arnaldi, n.188 ATP che ha battuto il britannico Ryan Peniston, n.130 al mondo. 62 26 62 il punteggio dopo due ore esatte di gioco a favore del 21enne di Sanremo, che aspetta al secondo turno l’esperto francese Gilles Simon.

Andreas Seppi posizionato al n.196 nel ranking ATP. Nel primo turno di qualificazioni ha battuto lo slovacco Filip Horansky, n.232 in classifica, col punteggio di 64 57 62. Al secondo turno affronta il canadese Vasek Pospisil, n.132 ATP e testa di serie n.26 nel draw cadetto.

Avanza Elisabetta Cocciaretto, n.100 al mondo, testa di serie n.9 delle qualificazioni. La marchigiana ha superato la tennista di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva, n.185 WTA per 76(5) 64 . Al secondo turno Cocciaretto affronta la statunitense Caty McNally, n.153 WTA.

Fuori, invece, Mager, Vavassori, Moroni, Arnaboldi e Errani.

Secondo Turno

Flavio Cobolli (ITA) c. (wc) Bruno Kuzuhara (USA)

Francesco Maestrelli (ITA) c. Daniel Masur (GER)

(10) Franco Agamenone (ITA) c. Roberto Marcora (ITA)

Francesco Passaro (ITA) c. (17) Hugo Grenier (FRA)

Raul Brancaccio (ITA) c. Mats Moraing (GER)

Stefano Travaglia (ITA) c. Yibing Wu (CHN)

Riccardo Bonadio (ITA) c. Borna Gojo (CRO)

Matteo Arnaldi (ITA) c. Gilles Simon (FRA)

Andreas Seppi (ITA) c. (26) Vasek Pospisil (CAN)

(9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Caty McNally (USA)

Us Open – 1° Turno Qualificazioni – Hard

Slam Us Open C. Lestienne [1] • C. Lestienne [1] 6 6 0 A. Vavassori A. Vavassori 3 1 0 Vincitore: C. Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Lestienne 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Lestiennevs A. Vavassori

Court 13 – Ore: 17:00

1°Inc. G. Mager vs F. Verdasco



Slam Us Open G. Mager • G. Mager 6 3 0 F. Verdasco [19] F. Verdasco [19] 7 6 0 Vincitore: F. Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Mager 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4°Inc. D. Galan vs L. Darderi



Slam Us Open D. Galan [2] D. Galan [2] 6 6 L. Darderi L. Darderi 3 2 Vincitore: D. Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 2-1 → 2-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 17:00

2°Inc. S. Errani vs G. Lee



Slam Us Open S. Errani [16] S. Errani [16] 4 6 2 G. Lee G. Lee 6 3 6 Vincitore: G. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 G. Lee 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Lee 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Lee 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Errani 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Errani 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 G. Lee 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 G. Lee 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Lee 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3°Inc. M. Arnaldi vs R. Peniston



Slam Us Open M. Arnaldi M. Arnaldi 6 2 6 R. Peniston [24] R. Peniston [24] 2 6 2 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Peniston 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-4 → 2-5 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 5-2 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 17:00

2°Inc. G. Moroni vs A. Collarini



Slam Us Open G. Moroni G. Moroni 6 4 A. Collarini A. Collarini 7 6 Vincitore: A. Collarini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Moroni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Moroni 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Collarini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Moroni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Moroni 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 G. Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 G. Moroni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Collarini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Moroni 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 17:00

1°Inc. R. Safiullin vs F. Cobolli



Slam Us Open R. Safiullin [6] R. Safiullin [6] 4 4 F. Cobolli F. Cobolli 6 6 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

3°Inc.E. Cocciaretto vs V. Jimenez Kasintseva



Slam Us Open E. Cocciaretto [9] E. Cocciaretto [9] 7 6 V. Jimenez Kasintseva V. Jimenez Kasintseva 6 4 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Jimenez Kasintseva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 V. Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Jimenez Kasintseva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Jimenez Kasintseva 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

4°Inc. A. Seppi vs F. Horansky



Slam Us Open A. Seppi A. Seppi 6 5 6 F. Horansky F. Horansky 4 7 2 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-6 → 5-7 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 2-1 → 3-1 F. Horansky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Horansky 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 2-0 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

2°Inc. G. Nanda vs A. Arnaboldi



Slam Us Open G. Nanda G. Nanda 4 7 6 A. Arnaboldi A. Arnaboldi 6 5 3 Vincitore: G. Nanda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Nanda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Nanda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Nanda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Nanda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Nanda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 6-5 → 7-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 G. Nanda 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 G. Nanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 G. Nanda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Nanda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Nanda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Nanda 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Nanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Nanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Nanda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Nanda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 17:00

2°Inc. F. Maestrelli vs M. Guinard