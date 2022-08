Us Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 23 Agosto 2022

Court 17 – Ore: 17:00

E. Escobedo vs E. Quinn

K. Volynets vs Y. Yuan

E. Bouchard vs Y. Naito

S. Rodriguez Taverna vs C. Eubanks

V. Golubic vs H. Baptiste

Court 5 – Ore: 17:00

Z. Svajda vs A. Vukic

V. Glozman vs D. Jakupovic

K. Scott vs E. Kalieva

Y. Hatouka vs S. Vickery

A. Kovacevic vs D. Novak

Court 10 – Ore: 17:00

A. Bogdan vs A. Friedsam

C. Ugo Carabelli vs A. Celikbilek

A. Parks vs A. Cadantu-Ignatik

A. Hartono vs D. Lao

N. Jarry vs F. Diaz Acosta

Court 13 – Ore: 17:00

Z. Piros vs F. Delbonis

E. Gomez vs M. Krueger

K. Zavatska vs J. Zuger

M. Moraing vs J. Ficovich

A. Gasanova vs R. Jani

Court 4 – Ore: 17:00

A. Lazaro Garcia vs F. Contreras Gomez

M. Polmans vs F. Passaro

C. Taberner vs T. Tirante

L. Zhu vs C. Zhao

Court 6 – Ore: 17:00

C. Paquet vs K. Gerlach

E. Gorgodze vs M. Inglis

J. Forejtek vs R. Bonadio

Y. Wu vs R. Berankis

Court 7 – Ore: 17:00

R. Marcora vs G. Olivieri

A. Pellegrino vs D. Popko

M. Doi vs L. Stefanini

C. Moutet vs N. Serdarusic

A. Sharma vs J. Ponchet

Court 8 – Ore: 17:00

A. Blinkova vs O. Selekhmeteva

G. Zeppieri vs H. Grenier

V. Tomova vs A. Bolsova

R. Brancaccio vs D. Koepfer

Court 9 – Ore: 17:00

J. Maleckova vs K. Baindl

N. Gombos vs J. Clarke

D. Dutra da Silva vs M. Marterer

M. Carle vs S. Kraus

D. Svrcina vs L. Lokoli

Court 11 – Ore: 17:00

A. Ritschard vs E. Furness

L. Fruhvirtova vs Y. In-Albon

L. Noskova vs K. Kawa

F. Misolic vs M. Damm

J. Torres vs B. Fratangelo

Court 12 – Ore: 17:00

R. Anderson vs N. Schunk

A. Muller vs B. Holt

M. Cassone vs L. Broady

S. Travaglia vs M. Geerts

E. Bektas vs K. Birrell

Court 14 – Ore: 17:00

V. Kuzmova vs J. Grabher

M. Hontama vs D. Papamichail

A. Zakharova vs S. Jang

J. Varillas vs G. Barrere

Court 15 – Ore: 17:00

F. Agamenone vs F. Comesana

S. Voegele vs C. Alves

D. Kuzmanov vs L. Nardi

I. Shinikova vs C. Bucsa

Court 16 – Ore: 17:00

L. Glushko vs T. Korpatsch

A. Escoffier vs J. De Jong

B. Gojo vs D. Stricker

S. Mendez vs C. Burel