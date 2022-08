Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma di Giovedì 18 Agosto 2022

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Taylor Fritz vs [6] Andrey Rublev

2. [1] Iga Swiatek vs Madison Keys (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Sebastian Korda vs John Isner (non prima ore: 22:00)

4. [7] Jessica Pegula vs [10] Emma Raducanu (non prima ore: 01:00)

5. [14] Marin Cilic vs [3] Carlos Alcaraz

Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Kvitova vs [5] Ons Jabeur

2. [1] Daniil Medvedev vs Denis Shapovalov (non prima ore: 19:00)

3. [15] Roberto Bautista Agut vs [PR] Borna Coric (non prima ore: 21:00)

4. [7] Felix Auger-Aliassime vs [10] Jannik Sinner (non prima ore: 01:00)

5. [6] Aryna Sabalenka vs [WC] Shelby Rogers (non prima ore: 02:30)

Stadium 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios

2. [4] Stefanos Tsitsipas vs [13] Diego Schwartzman (non prima ore: 19:30)

3. P. Badosa or A. Tomljanovic vs Veronika Kudermetova (non prima ore: 21:00)

4. Elise Mertens vs [Q] Caroline Garcia

5. [WC] Ben Shelton vs [9] Cameron Norrie

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Riske-Amritraj vs Elena Rybakina

2. Shuai Zhang vs [2] Anett Kontaveit (non prima ore: 19:00)

3. [OSE] Victoria Azarenka / Ons Jabeur vs Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [3/OSE] Ena Shibahara / Shuai Zhang vs Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs [5] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs [ALT] Ekaterina Alexandrova / Aliaksandra Sasnovich

2. Lucie Hradecka / Sania Mirza vs [7] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

3. Karen Khachanov / Denis Shapovalov vs Jamie Murray / Bruno Soares

4. [6] Tim Puetz / Michael Venus vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] William Blumberg / Steve Johnson vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

2. Grigor Dimitrov / Andrey Rublev vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 20:00)

3. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [WC] Holger Rune / Stefanos Tsitsipas

4. [3] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin