Challenger Santo Domingo: Tabellone Principale e di Quali. Al via due azzurri nel Md

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Carballes Baena, Roberto vs (Alt) Villanueva, Gonzalo

Dzumhur, Damir vs (WC) Bertran, Peter

Comesana, Francisco vs Trungelliti, Marco

Dutra da Silva, Daniel vs (7) Delbonis, Federico

(4) Galan, Daniel Elahi vs Qualifier

Stebe, Cedrik-Marcel vs Olivieri, Genaro Alberto

(WC) Hardt, Nick vs (Alt) Lama, Gonzalo

Tirante, Thiago Agustin vs (5) Varillas, Juan Pablo

(6) Ugo Carabelli, Camilo vs Bonadio, Riccardo

Olivo, Renzo vs (WC) Bueno, Gonzalo

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (3) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Mena, Facundo vs Qualifier

Elias, Gastao vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs (Alt) Quiroz, Roberto

Melzer, Gerald vs (2) Cachin, Pedro

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Mejia, Nicolas vs (WC) Maleno Rosario, Angel Josue

King, Evan vs (7) Chung, Yunseong

(2) Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Hoyos, Alejandro

(Alt) Tracy, James vs (9) Krstin, Pedja

(3) Alvarez, Nicolas vs (WC) Beltre Rosario, Josel Alejandro

Kypson, Patrick vs (8) Rodriguez, Cristian

(4) Burruchaga, Roman Andres vs (Alt) Tsitsipas, Petros

(WC) Baquero, Daniel vs (10) Chappell, Nick

(5) Juarez, Facundo vs Bicknell, Blaise

Baker, Blu vs (12) Gomez, Juan Sebastian

(6) Barrientos, Nicolas vs (WC) Gandini, Alejandro Jose

Huertas del Pino, Conner vs (11) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

1. [WC] Daniel Baquerovs [10] Nick Chappell2. [6] Nicolas Barrientosvs [WC] Alejandro Jose Gandini3. [3] Nicolas Alvarezvs [WC] Josel Alejandro Beltre Rosario4. [1] Nicolas Mejiavs [WC] Angel Josue Maleno Rosario

ESTADIO MITUR – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Roman Andres Burruchaga vs [Alt] Petros Tsitsipas

2. Blu Baker vs [12] Juan Sebastian Gomez

3. Patrick Kypson vs [8] Cristian Rodriguez

4. Evan King vs [7] Yunseong Chung (non prima ore: 23:00)

CANCHA AVENA AMERICANA – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Facundo Juarez vs Blaise Bicknell

2. Conner Huertas del Pino vs [11] Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [2] Pedro Boscardin Dias vs [Alt] Alejandro Hoyos

4. [Alt] James Tracy vs [9] Pedja Krstin (non prima ore: 23:00)