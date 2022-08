Masters 1000 Montreal: Giornata no per Matteo Berrettini. L’azzurro gioca male e perde netto da Carreno Busta

Brutta prestazione di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo Masters 1000 di Montreal.

L’azzurro è stato eliminato all’esordio per mano di Pablo Carreno Busta n.23 del mondo con il risultato di 63 62 in 1 ora e 17 minuti di partita.

Prestazione opaca dell’azzurro apparso molto lento fin dall’inizio e in evidenti difficoltà fisiche per tutta la durata dell’incontro.

Primo set: Nel secondo gioco Matteo dal 40-15 annullava due palle break e teneva la battuta ma sul 3 a 4 l’azzurro cedeva malamente a 0 il turno di servizio commettendo un errore di diritto nel primo punto, subendo un passante di rovescio nel secondo, sullo 0-30 lo spagnolo arrivava alla grandissima sulla smorzata di Berrettini e piazzava il recupero vincente e poi sulla palla break Matteo commetteva un altro errore di diritto regalando il break all’iberico che nel gioco successivo teneva a 30 il turno di battuta piazzando un fondamentale ace sulla palla set.

Secondo set: Già nel primo game Matteo, apparso in difficoltà fisiche, annullava tre palle break consecutive dallo 0-40, ma il break era solo rimandato perchè sull’1 pari l’azzurro cedeva a 0 il turno di battuta commettendo 3 errori gratuiti e subendo una risposta vincente dopo una secondo lentissima.

Sul 2 a 4 Berrettini, che praticamente non era più in partita, subiva un nuovo break con lo spagnolo che nel gioco successivo teneva a 0 la battuta chiudendo l’incontro per 6 a 2.

ATP Montreal Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 6 Matteo Berrettini [11] Matteo Berrettini [11] 3 2 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4 ACES 40 DOUBLE FAULTS 333/47 (70%) FIRST SERVE 36/61 (59%)25/33 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 24/36 (67%)11/14 (79%) 2ND SERVE POINTS WON 7/25 (28%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 4/7 (57%)9 SERVICE GAMES PLAYED 812/36 (33%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 8/33 (24%)18/25 (72%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 3/14 (21%)3/7 (43%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)8 RETURN GAMES PLAYED 99/10 (90%) NET POINTS WON 3/9 (33%)20 WINNERS 167 UNFORCED ERRORS 2336/47 (77%) SERVICE POINTS WON 31/61 (51%)30/61 (49%) RETURN POINTS WON 11/47 (23%)66/108 (61%) TOTAL POINTS WON 42/108 (39%)203 km/h MAX SPEED 216 km/h186 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 206 km/h149 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 170 km/h