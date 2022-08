Challenger Meerbusch: Il Tabellone Principale e di Quali. Agamenone e Bonadio si sfidano al primo turno. Presente anche Andrea Arnaboldi

Challenger Meerbusch 80 – Tabellone Principale – terra

(1) Zapata Miralles, Bernabe vs Qualifier

Krutykh, Oleksii vs (WC) Topo, Marko

(Alt) Added, Dan vs (PR) Nagal, Sumit

Arnaboldi, Andrea vs (6) Blancaneaux, Geoffrey

(4) Hanfmann, Yannick vs Qualifier

Qualifier vs Klein, Lukas

(Alt) Sachko, Vitaliy vs Horansky, Filip

Qualifier vs (7) Moraing, Mats

(5) Rodionov, Jurij vs Dzumhur, Damir

(Alt) Squire, Henri vs Qualifier

Novak, Dennis vs Kopriva, Vit

(WC) Molleker, Rudolf vs (3) Struff, Jan-Lennard

(8) Marterer, Maximilian vs Forejtek, Jonas

Qualifier vs (WC) Coppejans, Kimmer

Ferreira Silva, Frederico vs Shevchenko, Alexander

Bonadio, Riccardo vs (2) Agamenone, Franco

Challenger Meerbusch 80 – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Milojevic, Nikola vs (Alt) Oberleitner, Neil

(WC) Finn, Bischof vs (8) Lopez Montagud, Carlos

(2) Yevseyev, Denis vs (Alt) Uzhylovskyi, Volodoymyr

(WC) Rehberg, Max Hans vs (12) Stodder, Timo

(3) Vatutin, Alexey vs Paulson, Andrew

Onclin, Gauthier vs (11) Gautier, Alexis

(4) Andreev, Adrian vs Bachinger, Matthias

Lamasine, Tristan vs (7) Collignon, Raphael

(5) Tabur, Clement vs (Alt) Pearson, Kody

(WC) Gentzsch, Tom vs (9) Gutierrez, Oscar Jose

(6) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Mpetshi Perricard, Giovanni

(WC) Sperle, John vs (10) Gerch, Lucas

B&B Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] John Sperle vs [10] Lucas Gerch

2. [WC] Bischof Finn vs [8] Carlos Lopez Montagud

3. [4] Adrian Andreev vs Matthias Bachinger

4. [WC] Max Hans Rehberg vs [12] Timo Stodder (non prima ore: 17:00)

STM Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gauthier Onclin vs [11] Alexis Gautier

2. [5] Clement Tabur vs [Alt] Kody Pearson

3. [6] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard

4. Tristan Lamasine vs [7] Raphael Collignon (non prima ore: 16:00)

YONEX Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Tom Gentzsch vs [9] Oscar Jose Gutierrez

2. [2] Denis Yevseyev vs [Alt] Volodoymyr Uzhylovskyi

3. [1] Nikola Milojevic vs [Alt] Neil Oberleitner (non prima ore: 16:00)

GWR Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alexey Vatutin vs Andrew Paulson