Momento d’oro per Sinner e Musetti: in quota spunta la conquista di Wimbledon e Roland Garros

Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro: Lorenzo Musetti ad Amburgo, conquistando il primo ATP 500 in carriera, e Jannik Sinner che con quello di Umago ha conquistato il sesto torneo in carriera, stanno dimostrando il loro talento scalando posizioni nel ranking e mostrando un talento fuori dal comune. Qualità che non hanno lasciato indifferenti neanche i bookmaker, pronti a scommettere su un risultato di lusso da parte di uno dei due.

Per Lorenzo Musetti, infatti, secondo Agipronews, in quota è spuntata la conquista del Roland Garros con la vittoria nel master parigino entro il 2025 che vale 16 volte la posta. Più abbordabile, secondo i betting analyst, la scommesse legata a Sinner, vincente a Wimbledon entro il 2026 a quota 12. Risultati che porterebbero i due italiani non solo nel gotha del tennis azzurro, ma li farebbero entrare di diritto nella storia della racchetta mondiale