ATP Umago: Sinner sfida Carballes Baena, per i bookie l’azzurro “prenota” la semifinale. Zeppieri sfavorito e il derby vede avanti Cecchinato (con il programma di domani ad Umago)

Jannik Sinner punta la semifinale dell’ATP di Umago. Dopo il netto successo su Munar all’esordio, l’altoatesino affronta Roberto Carballes Baena nei quarti di finale partendo da grande favorito: i betting analyst vedono il successo dell’azzurro a 1,17, mentre quello del suo avversario vale 5,20 volte la posta. Sinner nettamente avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,27, mentre lo spagnolo si gioca a 3,85. Probabile una conclusione del match in due set con lo 0-2 del giovane italiano che vale 1,56 la posta, mentre l’1-2 è in quota 4,20.

Scende in campo anche Giulio Zeppieri, impegnato contro Bernabe Zapata Miralles. Quest’ultimo parte in pole per il successo, fissato a 1,52. Strada in salita per il classe 2001, per cui la vittoria si gioca a 2,50. Per il risultato finale, inoltre, il 2-0 dello spagnolo è avanti a 2,30, mentre lo 0-2 è offerto a 4,25.

Il derby tra Cecchinato e Agamenone vede favorito il primo quotato a 1.69.

Quarti di Finale

QF Cecchinato – Agamenone 0-0 1.69 2.03

QF Carballes Baena – Sinner (2) 0-1 5.24 1.16

QF Zapata Miralles – Zeppieri 0-0 1.57 2.41

Programma di domani

Goran Ivanisevic Stadion – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Q] Marco Cecchinato vs [Q] Franco Agamenone

2. Roberto Carballes Baena vs [2] Jannik Sinner

3. [1] Carlos Alcaraz vs Facundo Bagnis (non prima ore: 20:00)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [2] Rafael Matos / David Vega Hernandez

2. Bernabe Zapata Miralles vs [Q] Giulio Zeppieri (non prima ore: 18:00)

3. [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Tomislav Brkic / Francisco Cabral